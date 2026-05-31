مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین از برگزاری مرحله پایانی داوری جشنواره فرهنگی‌هنری نور علی نور خبر داد و گفت: آیین اختتامیه این جشنواره ۱۹ خردادماه به میزبانی قزوین و با افتتاح نمایشگاه آثار برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، علی هوشمند، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین اظهار کرد: این جشنواره که شامل بیست‌ویکمین جشنواره رضوی و سومین جشنواره آیات است، با استقبال قابل توجه هنرمندان از سراسر کشور همراه شده است.

وی افزود: جشنواره آیات در حوزه نقاشی‌خط برگزار شده و جشنواره رضوی نیز با مضامینی برگرفته از سیره حضرت امام رضا(ع) در رشته‌های مختلف خوشنویسی از جمله نستعلیق، شکسته‌نستعلیق و ثلث دنبال شده است.

هوشمند با اشاره به آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره تصریح کرد: در مجموع ۲۲۴ اثر از ۲۵ استان کشور به دبیرخانه ارسال شده که از این تعداد، ۱۷۳ اثر مربوط به جشنواره رضوی بوده و دیگر آثار نیز به جشنواره آیات اختصاص دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ادامه داد: ارسال آثار از ۲۵ استان کشور، نشان‌دهنده گستره مشارکت هنرمندان در این رویداد فرهنگی و هنری است.

وی همچنین با اشاره به کیفیت آثار ارسالی گفت: داوران جشنواره از استان‌های مرکزی، تهران، قم، اصفهان و قزوین هستند و همگی بر سطح کیفی مطلوب و مقبولیت آثار تأکید داشته‌اند.

هوشمند در پایان از برگزاری مراسم اختتامیه این جشنواره در ۱۹ خردادماه خبر داد و خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی‌ها در حال انجام است تا با همکاری اداره‌کل اوقاف، آیین اختتامیه در امامزاده حسین(ع) قزوین برگزار و همزمان نمایشگاه آثار نیز افتتاح شود.