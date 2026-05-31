محققان امنیتی درباره نوعی حمله نوین در حوزه هوش مصنوعی هشدار میدهند که از طریق «تزریق پرومپت مخرب»، چتجیپیتی را به ابزاری برای فیشینگ و سرقت اطلاعات تبدیل میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از رجیستر، اندی احمتی، پژوهشگر امنیتی، از کشف حفرهای خبر داده است که در آن مدل هوش مصنوعی چتجیپیتی قادر به تشخیص محتوای تولیدی خود از دستورهای مخفی هکرها (در قالب زبان نشانهگذاری Markdown) نیست. در این روش، اگر کاربر از هوش مصنوعی بخواهد یک صفحه وب آلوده را خلاصه کند، مهاجم میتواند لینکهای فیشینگ یا هشدارهای امنیتی جعلی را مستقیماً در پاسخهای چتبات جایگذاری کند.
این پژوهشگر تأکید کرده است که هکرها حتی میتوانند با استفاده از کدهای QR، حملات خود را از مرورگر دسکتاپ به تلفن همراه کاربر منتقل کرده و با دور زدن لایههای دفاعی، قربانی را به سایتهای تحت کنترل خود هدایت کنند. با توجه به ادغام روزافزون هوش مصنوعی در سیستمعاملها، کارشناسان هشدار میدهند که نمایش محتوای تأییدنشده توسط این مدلها، ریسک امنیتی کاربران را بهطور بیسابقهای افزایش داده است. در حال حاضر مشخص نیست که شرکت اوپنایآی این باگ امنیتی را بهطور کامل برطرف کرده است یا خیر.