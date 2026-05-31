کنسرت ارکستر «میترا» با عنوان «یادگاه» به رهبری محمدرضا صفوی و خوانندگی هادی فیض‌آبادی تمدید شد و بار دیگر ۱۲ خردادماه ساعت ۲۱:۳۰ به روی صحنه خواهد رفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما این کنسرت با نگاهی نو به موسیقی فولک و تصنیف‌های جاودان ایران، سفری به خاطره جمعی موسیقی ایرانی خواهد داشت. در کنسرت «یادگاه»، یاد و حال‌وهوای نوازندگان سرود‌های کهن و آوای خوانندگان قدیمی، با تنظیم‌هایی تازه و روایتی امروزی بازآفرینی می‌شود؛ اجرایی که تلاش دارد میان اصالت موسیقی ایرانی و سلیقه شنیداری امروز پلی تازه ایجاد کند.

«فرزندان ایران»، «آشفته‌حالی»، «از من بگذر»، «آی سر کُتل»، «کهن دیار»، «هستی»، «نیمه‌شبان»، «ای ایران» از قطعه‌های این کنسرت هستند.

این اجرا با همراهی گروه کُر بزرگسال و کودک میترا برگزار می‌شود و آترین آدالان به عنوان رهبر کُر، مرجانه رمضانیان به عنوان سرپرست کُر کودک و شکیبا خسروی به عنوان کنسرت‌مایستر در آن حضور دارند. مدیریت اجرایی این کنسرت نیز بر عهده کاوه کشکولی است.