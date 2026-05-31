پخش زنده
امروز: -
تاکنون در ۳۰۰ هکتار از اراضی شهرستان فامنین طرح بیابانزدایی اجرا شده و امسال نیز در ۲۵ هکتار از اراضی بیابانی این طرح اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری فامنین گفت: این شهرستان دارای ۱۶ هزار هکتار اراضی بیابانی است که ۱۲ روستای شهرستان را تحت تأثیر قرار داده است.
حسن زبرجدی افزود: نگارخاتون، فیضآباد، جهانآباد، ابراهیمآباد، نصیرآباد، خوشآباد، امامزاده پیرنهان و زرقان از جمله روستاهایی هستند که تحت تاثیر این میزان اراضی بیابانی قرار گرفتهاند.
او تاکید کرد: پارسال در راستای کنترل سرعت باد به عنوان ساخت بادشکن زنده، برای روستاهای بیابانی، نهال سنجد تولید و در هفته منابع طبیعی بین آنان توزیع شد.
رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری فامنین گفت: در سالهای گذشته حدود ۱۰۰ هکتار از مراتع کوهستانی مربوط به اراضی ملی سطح شهرستان کشت گیاهان دارویی از جمله خارمریم و موسیر انجام شده است.
زبرجدی بر نقش مؤثر فرهنگسازی برای ارتقاء همکاری جوامع محلی در تداوم اجرای طرح بیابانزدایی تاکیدکرد.
او مهمترین راهکار مقابله با بیابانزایی را توسعه پایدار و توانمندی جوامع محلی دانست و گفت: توسعه پایدار محقق نمیشود مگر اینکه سه جنبه محیط، جامعه و اقتصاد به صورت هماهنگ رشد داشته باشد.