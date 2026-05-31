مجموعه مسابقه «سرآشپز» با رقابت ۱۵ شرکتکننده در ۱۵ قسمت و با بهرهگیری از فناوریهای نوین تصویربرداری، به زودی روی آنتن شبکه سه سیما میرود؛ برنامهای که به گفته کارگردانش، تلاش دارد هنر آشپزی را در سه سطح مدرن، صنعتی و سنتی با تمرکز بر فرهنگ بومی و آداب سفره ایرانی به تصویر بکشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید پوریا ملکآبادی، کارگردان و یکی از تهیهکنندگان این مجموعه، در گفتوگو با شبکه خبر با اشاره به پیشتولید یکساله این پروژه اظهار داشت: این برنامه با استانداردهای بینالمللی تولید شده و اگرچه نمونههای خارجی دارد، اما در بحث محتوا کاملاً بومیسازی شده است.
ملکآبادی درباره ساختار متفاوت این مسابقه گفت: طراحی برنامه به شکلی است که آشپزخانه در سه طبقه تعریف شده است؛ طبقه بالا یک آشپزخانه مدرن با تمام امکانات، طبقه وسط آشپزخانه صنعتی و طبقه پایین یک آشپزخانه سنتی و قدیمی است که حالوهوای دهههای ۶۰ و ۷۰ را تداعی میکند.
هدف ما این است که نشان دهیم تجهیزات اگرچه مهم هستند، اما آشپز خوب کسی است که مانند مادرها و مادربزرگها با کمترین امکانات، بهترین طعمها را خلق کند.
کارگردان «سرآشپز» با اشاره به سختیهای تولید این مجموعه افزود: ما برای این برنامه دوربینهای اختصاصی طراحی کردیم و فرآیند ضبط با ۵۰ دوربین به صورت همزمان انجام میشود.
طراحی فضا به گونهای است که علیرغم حضور تیمهای متعدد کارگردانی و تصویربرداری در سه استودیوی همزمان، هیچ تصویربرداری در کادر دیده نمیشود. همچنین استودیوی چهارمی تحت عنوان «تالار بزرگ سرآشپز» برای گپو گفت و تست نهایی غذاها در نظر گرفته شده است.
تهیهکننده برنامه درباره نحوه انتخاب شرکتکنندگان توضیح داد: در دو فراخوان برگزار شده، حدود ۱۴ هزار نفر متقاضی شرکت در مسابقه بودند که پس از بررسیهای دقیق، ۱۵ نفر در سه گروه «آشپزهای حرفهای»، «آشپزهای خانگی» و «آشپزهای صنعتی» انتخاب شدند.
ما برای یافتن استعدادهای برتر از شمال تا جنوب ایران سفر کردیم و حتی از روستاهای دورافتاده سیستان و بلوچستان نیز شرکتکننده داریم.
وی با تأکید بر ابعاد فرهنگی برنامه خاطرنشان کرد: در کنار چالشهای آشپزی، به مفاهیم دینی و روایی همچون آداب سفره و اهمیت جمعی غذا خوردن نیز پرداخته میشود.
همچنین معرفی غذاهای اقوام و طعمهای ناشناخته ایرانی از اولویتهای ماست. در کنار این مسابقه، برنامه تکمیلی «پیشنهاد سرآشپز» نیز به معرفی دستور پختهای جدید و متنوع خواهد پرداخت.
ملکآبادی در پایان یادآور شد: به دلیل همزمانی تقریبی ضبط و پخش، این آمادگی را داریم تا نظرات مخاطبان را در لحظه دریافت کرده و در قسمتهای بعدی اعمال کنیم تا برنامهای با بالاترین کیفیت و تنوع به دست بینندگان برسد.
