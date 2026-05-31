رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد از برگزاری جشنواره «پسماند صفر» با همکاری انجمن علمی بهداشت محیط ایران خبر داد و گفت: علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را تا ۱۵ خرداد سال‌جاری به این جشنواره ارسال کنند.

۱۵ خرداد؛ آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره ملی «پسماند صفر»

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمدرضا برزگر با اعلام این خبر گفت: در راستای ترویج فرهنگ کاهش تولید پسماند، استفاده مجدد از مواد و تفکیک صحیح پسماند از مبدأ، جشنواره «پسماند صفر» به همت سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد و با همکاری انجمن علمی بهداشت محیط ایران برگزار می‌شود.

برزگر هدف از برگزاری این جشنواره را شناسایی، معرفی و ترویج تجربیات موفق شهروندان در حوزه مدیریت پسماند و ارتقای سبک زندگی سازگار با محیط زیست عنوان کرد و تصریح کرد: این جشنواره تلاش دارد، بستر مناسبی برای تبادل تجربه‌های مردمی در زمینه کاهش تولید زباله، استفاده مجدد از اقلام مصرفی و تفکیک پسماند در منازل و محل‌های کار برای شهروندان فراهم آورد.

وی افزود: علاقه‌مندان می‌توانند تجارب خود را در قالب فایل Word یا PDF از طریق پیام‌رسان بله به شناسه yazdzerowaste@ ارسال کنند.

محمدرضا برزگر در پایان با بیان این‌که آخرین مهلت ارسال آثار ۱۵ خردادماه ۱۴۰۵ می‌باشد، گفت: مراسم ارائه آثار برگزیده و آیین اختتامیه این جشنواره نیز در ۲۰ خردادماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد که برگزاری این جشنواره بتواند ضمن جلب مشارکت هرچه بیشتر شهروندان، گامی مؤثر در نهادینه‌سازی فرهنگ پسماند صفر و ارتقای مسئولیت‌پذیری اجتماعی در حوزه محیط زیست باشد.