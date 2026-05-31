مدیرکل منابع طبیعی مازندران از تبدیل این استان به الگوی کشوری در هوشمندسازی مدیریت منابع طبیعی با بهره‌گیری از پهپادها، تصاویر ماهواره‌ای و دوربین‌های تله‌ای خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ علی باقری جامخانه گفت: در راستای حفاظت هوشمند از عرصه‌های ملی و مقابله با تغییرات اقلیمی، طرح پایش ۲۴ ساعته جنگل‌ها و مراتع با استفاده از فناوری‌های نوین در استان مازندران به مرحله اجرا درآمد.

وی با اشاره به تشکیل کارگروه سنجش از راه دور، افزود: با پیگیری‌های انجام شده و تخصیص اعتبارات لازم از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ناوگان حفاظتی استان به ۵ فروند پهپاد، دستگاه‌های جی‌پی‌اس پیشرفته و سیستم‌های پایش تصویری مجهز شد.

مدیرکل منابع طبیعی مازندران گفت: این فناوری‌ها پایش دقیق حوزه‌های معادن، اراضی دولتی، پهنه‌های ساحلی و کانون‌های حریق را میسر کرده و باعث کاهش چشمگیر خسارات و ارتقای مدیریت پایدار اکوسیستم شده است.

علی باقری جامخانه بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های هوشمند تاکید کرد و گفت: استفاده از تجهیزات نوین پایه علمی حفاظت از جنگل‌ها را تقویت کرده و مازندران را به عنوان الگوی هوشمندسازی منابع طبیعی در کشور مطرح کرده است.