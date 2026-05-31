به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، سرهنگ نجار زاده گفت: در پی وقوع یک مورد آدم‌ربایی در این شهرستان، بلافاصله اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی ویژه جهت شناسایی و رهایی گروگان به‌صورت شبانه‌روزی در دستور کار مأموران پلیس آگاهی رودبار جنوب قرار گرفت.

وی افزود: فشار‌های عملیاتی و اقدامات گسترده پلیسی باعث شد تا گروگان‌گیران عرصه را بر خود تنگ دیده و ضمن رهاسازی فرد ربوده شده، متواری شوند. خوشبختانه این شهروند در سلامت کامل به آغوش خانواده خود بازگشت.

فرمانده انتظامی شهرستان رودبار جنوب با اشاره به اینکه تلاش برای شناسایی و دستگیری عاملان این آدم‌ربایی با جدیت تمام در جریان است، تأکید کرد: پلیس با بهره‌گیری از تمامی توان عملیاتی و اطلاعاتی، اجازه نخواهد داد مخلان نظم و امنیت عمومی، احساس ناامنی در جامعه ایجاد کنند.