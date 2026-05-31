مراسم تکریم رئیس پیشین و معارفه رئیس جدید فرهنگسرای نیاوران با حضور مهدی شفیعی، معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این مراسم، مهدی شفیعی، معاون امورهنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تکریم سیدمحسن خاتمی، رئیس پیشین فرهنگسرای نیاوران، مهران شیراوند را به عنوان رئیس جدید این مجموعه معرفی کرد.

در این مراسم، مهدی شفیعی ضمن تشکر از زحمات سیدمحسن خاتمی، گفت: فرهنگسرای نیاوران از ظرفیت‌های ویژه هنری در پایتخت است که می‌تواند در حوزه‌های مختلف هنری نیاز بخش گسترده‌ای از مخاطبان و هنرمندان را برآورده کند.

وی افزود: یکی از عواملی که می‌تواند به افزایش توان هنری کشور منجر شود، برنامه‌ریزی درست در راستای استفاده مطلوب از ظرفیت اماکن هنری موجود است و امیدواریم، مدیریت جدید فرهنگسرای نیاوران با پشتیبانی همکاران فرهیخته مجموعه، بتواند در این زمینه اهتمام لازم را بعمل آورد.

شفیعی در ادامه در تشریح روند بازگشت فرهنگسرای نیاوران به زیرمجموعه معاونت امور هنری، تشریح کرد: فرهنگسرای نیاوران، یکی از بازو‌های مهم اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که مدتی در ذیل بنیاد رودکی و سپس صندوق اعتباری هنر فعالیت داشت و امروز دوباره به مجموعه معاونت ملحق می‌شود که امیدواریم شاهد آغاز فصل نوینی از فعالیت‌های این مجموعه باشیم.

آیدین مهدی‌زاده، مدیرکل دفتر هنر‌های تجسمی، احمدحسین فتایی و سید امین مویدی، مشاوران اجرایی و برنامه‌ریزی معاونت امورهنری، مهدی سهل‌آبادی، مدیر حراست معاونت امور هنری، جعفر واحدی، مدیرعامل موسسه توسعه هنر‌های تجسمی و صدرا یوسفی، معاون اداره کل هنر‌های تجسمی از حاضران در این مراسم در جمع پرسنل فرهنگسرای نیاوران بودند.