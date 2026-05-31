افزایش معاملات نفت و گاز بورس انرژی و رشد ۱۷۵ درصدی ارزش صندوق‌های انرژی از مهم‌ترین رویداد‌های این ماه بود. در این دوره سهم رینگ بین‌الملل از کل معاملات بورس انرژی ۷۵ درصد بوده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در اردیبهشت سال ۱۴۰۵، بورس انرژی ایران شاهد رشد معاملات در اغلب بازار‌ها بود.

بر اساس گزارش ماهانه، در اردیبهشت امسال بیش از ۶۹۷ هزار تن انواع فرآورده‌های نفتی و گازی در رینگ‌های داخلی و بین‌الملل دادوستد شده که نسبت به فروردین ۱۲۱ درصد افزایش حجم را نشان می‌دهد.

مهم‌ترین علل این رونق، عرضه مجدد گاز مایع توسط شرکت ملی پالایش و پخش و تداوم آتش‌بس میان ایران و آمریکا اعلام شده است.

در بازار برق نیز رشد قابل‌توجهی ثبت شد. افزایش حضور شرکت‌های توزیع در بازار برق عادی و ورود به فصل ناترازی گرم، به رشد حجم و ارزش معاملات انواع برق (عادی، سبز، آزاد) منجر شد. قیمت در تابلوی برق عادی به رکورد ۴۵۰ ریال رسید.

در اردیبهشت امسال بازار‌های مالی بورس انرژی نیز عملکرد مثبتی داشتند. ارزش معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری ۱۷۵ درصد، گواهی ظرفیت ۳۵۸ درصد و اوراق سلف موازی استاندارد ۲۲۵ درصد افزایش یافت.

کارشناسان، رشد اوراق سلف را ناشی از کاهش تنش‌ها و انتشار ۲.۹ هزار میلیارد تومانی اوراق شرکت برق منطقه‌ای گیلان می‌دانند.

در این دوره گواهی‌های صرفه‌جویی گاز و برق با رشد تقاضا مواجه شدند. به گفته تحلیل‌گران، تنها بازار گواهی ظرفیت هم‌چنان به دلیل محدودیت‌های ساختاری از نقدشوندگی پایینی برخوردار است.