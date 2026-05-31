مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با اشاره به افزایش بارندگی‌ها و رشد چشمگیر پوشش گیاهی در استان، نسبت به بالا رفتن احتمال وقوع آتش‌سوزی در مراتع و جنگل‌های زاگرس طی فصل گرم سال هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، علیرضا حیدری در نشست مدیریت بحران شهرستان کنگاورگفت: حفاظت از جنگل‌های زاگرس یک مسئولیت همگانی است و تمامی دستگاه‌ها، نهاد‌ها و مردم در صیانت از این سرمایه ارزشمند ملی نقش دارند.

وی افزود: اقدامات این حوزه در چهار مرحله پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی تعریف شده است که در این میان، پیشگیری از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با اشاره به تجربه مقاوم‌سازی مناطق زلزله‌زده سرپل‌ذهاب پس از زلزله سال ۱۳۹۶، گفت: اگرچه امکان جلوگیری از وقوع برخی حوادث طبیعی وجود ندارد، اما با برنامه‌ریزی، آموزش و اجرای اقدامات پیشگیرانه می‌توان آثار و خسارات ناشی از آنها را به حداقل رساند.

حیدری از ابلاغ طرح‌های عملیاتی مدیریت بحران در حوزه‌های مختلف خبر داد و گفت: طرح عملیاتی شماره ۱۰۴ ویژه مدیریت آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌ها و مراتع به تمامی شهرستان‌های استان ابلاغ شده و ضروری است دستگاه‌های اجرایی با مطالعه و اجرای دقیق این سند، آمادگی لازم برای مدیریت شرایط بحرانی را داشته باشند.

وی با تأکید بر نقش فرمانداران به‌عنوان رؤسای ستاد‌های مدیریت بحران شهرستان‌ها افزود: تمامی دستگاه‌های مشمول ماده ۲ قانون مدیریت بحران موظف‌اند در زمان وقوع حوادث، مطابق مصوبات و دستور‌های ستاد مدیریت بحران شهرستان عمل کرده و همکاری لازم را برای کنترل شرایط به عمل آورند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه آموزش و فرهنگ‌سازی را از مهم‌ترین ابزار‌های پیشگیری دانست و افزود: آموزش مستمر دهیاران، اعضای شورا‌های اسلامی، دوستداران محیط‌زیست و بهره‌برداران منابع طبیعی باید در دستور کار قرار گیرد تا توان عملیاتی شهرستان‌ها در مواجهه با بحران‌ها ارتقا یابد.