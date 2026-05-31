معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در تلاش برای تاسیس خانه هنرهای تجسمی به عنوان یک نهاد صنفی هستیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سید مهدی شفیعی، معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص بازگشایی گالریها، برپایی رویدادهای گروهی بزرگ، چون «برای ایران» و «به نام ایران» و افتتاح نمایشگاههای انفرادی و وضعیت اقتصاد هنر اظهار داشت: از دو منظر باید موضوع اقتصاد هنر را ببینیم. اول، بحث آسیب دیدن مشاغل هنری همانند تمام مشاغل دیگر است.
وی افزود: از دی ماه سال ۱۴۰۴ به بعد شرایط خاصی در کشور بوجود آمد؛ بنابراین طبیعی است که ایجاد فرصتها برای همه حوزههای هنر و هنرمندان که بتوانند هم با مخاطبان خود ارتباط بگیرند و هم به آن بخش اقتصادی هنر توجه بشود، ضروری است.
شفیعی تصریح کرد: نکته دوم، در زمان جنگ و بحران است. یقینا یکی از اثرگذارترین مباحث در تاب آوری جامعه، امید بخشی، کاهش اضطراب، افزایش انسجام اجتماعی و بالاخره ما شدن جامعه و کنار هم قرار گرفتن، اتفاقات هنری در کشور است.
وی ادامه داد: خیلی خوشحالم که این روزها شاهد فعال شدن همه حوزههای هنری هستیم. امروز مجموعههای تئاتری ما خیلی فعال هستند و با استقبال مخاطبان، اجراهایشان را دارند پی میگیرند.
این مقام مسوول در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: همچنین تئاترهای خیابانی، در جمعهای مردمی در میادین شهرها درحال اجرا هستند. برنامههای موسیقی شروع شده و کنسرتها چه در تهران و چه در استانها در حال برگزاری است.
معاون امور هنری با اشاره به فعالیت گالریهای هنری، گفت: خیلی جالب است که این روزها، آثار ارائه شده هنرمندان در گالریها با نگاه به حوادث و شرایط جنگی است و این نمایشگاهها جذاب و دیدنی هستند.
شفیعی افزود: اتفاق خوب این است، آثاری که روی صحنهها قبل از جنگ و دی ماه بودند، و این روزها روی صحنه میروند، با استقبال چندبرابری مخاطبها روبه رو شده است. این موضوع نشان میدهد، مردم و مخاطبان به حضور در فضاهای هنری نیاز دارند؛ بنابراین یکی از ضرورتهای امروز ما، توجه به حوزه هنر و اجرا است.
وی با اشاره به برپایی رویدادی بزرگ در حوزه هنرهای تجسمی با عنوان برای ایران، توضیح داد: جای تشکر دارد از موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر که برای برپایی این رویداد، این ابتکار را به خرج داده است، همچنین خانه هنرمندان ایران وزارت فرهنگ در این راه همکاریهایی نزدیک داشتهاند.
شفیعی ادامه داد: نمونه این نمایشگاهها در حمایت از هنرمندان حوزه هنرهای تجسمی با عنوانهای دیگر و همدلی دیگر فعالان، در مجنوعههای دیگری، چون فرهنگسرای نیاوران و مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی نیز برگزار شده است و همچنان هم در دستور کار ما قرار دارد. همچنین با دو هتل زنجیرهای برای برپایی نمایشگاهها و حمایت از بازارهای اقتصادی هنرهای تجسمی در حال رایزنی هستیم.
در ادامه معاون امور هنری وزارت فرهنگ با اشاره به اهمیت و نگاه ویژه شاخه هنرهای تجسمی در این وزارتخانه گفت: هنرهای تجسمی بسیار با اهمیت و ارزشمند و یکی از برگهای برنده ما در دنیا است.
شفیعی افزود: در دنیا، هنرهای تجسمی ایران، شناخته شده است. در رشتههای مختلف هنرهای تجسمی، هنرمندان توانمند و شناخته شده جهانی داریم و گستره آن نیز خیلی بیشتر از هنرهای دیگر است.
وی تصریح کرد: هنرهای تجسمی در معاونت هنری نیز جایگاه ویژهای دارد. در همین مجمع خانه هنرمندان ایران، تعداد انجمنهای تخصصی تجسمی و اعضای آنها از تمام دیگر حوزههای هنری بیشتر است.
در ادامه شفیعی با اشاره به مذاکراتی که معاونت امور هنری با انجمنهای تخصصی هنرهای تجسمی داشته است، گفت: همه آنها همنظر هستند که انشالله خانه هنرهای تجسمی شکل بگیرد. این شکلگیری میتواند بسیاری از کمبودها در این حوزه هنری را برطرف کند.
این مدیر هنری با اشاره به رویکرد تاسیس خانه هنرهای تجسمی، توضیح داد: نگاه به این خانه صنفی است و هدف، تقویت حوزه هنرهای تجسمی و کاری است که خود آنها نیز درحال پیگریاند، ما نیز در کنار فعالان این حوزه و در این مسیر همراه خواهیم بود و به آنها کمک خواهیم کرد.
شفیعی افزود: خانه هنرهای تجسمی به عنوان یک صنف خواهد شد، همانطور که خانه تئاتر، خانه موسیقی، خانه سینما را داریم.
وی ادامه داد: اعتقاد دارم ظرفیتهایی که در هنرهای تجسمی نسبت به دیگر حوزههای هنری وجود دارد، بالا است. زیرا از نزدیک نسبت به رشتههای هنری شناخت دارم. امیدوارم بتوانیم با یک نگاه منسجم صنفی در کنار هنرمندان تجسمی، از این ظرفیتها بیشتر استفاده کنیم