سازمان فناوری اطلاعات ایران با امضای دو تفاهم‌نامه راهبردی با پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت صنعتی، همکاری برای توسعه و ارزیابی «مدل زبانی بزرگ بومی» مبتنی بر زیرساخت ملی و همچنین سنجش و رتبه‌بندی سطح آمادگی و بلوغ دیجیتال صنایع و پلتفرم‌های دولتی و خصوصی را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سازمان فناوری اطلاعات ایران در راستای اجرای برنامه‌های ملی حوزه هوش مصنوعی و تحول دیجیتال، دو تفاهم‌نامه راهبردی را با مشارکت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت صنعتی به امضا رساند.

توسعه مدل زبانی بزرگ بومی بر بستر زیرساخت ملی

بر اساس تفاهم‌نامه دوجانبه میان سازمان فناوری اطلاعات ایران و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، همکاری مشترک برای اجرای پروژه‌های اولویت‌دار حوزه هوش مصنوعی و توسعه، آموزش، ارزیابی و بهره‌برداری از یک مدل زبانی بزرگ بومی مبتنی بر زیرساخت ملی در دستور کار قرار گرفت.

مطابق این تفاهم‌نامه، سازمان فناوری اطلاعات ایران مسئول تأمین زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد نیاز شامل توان پردازشی، ذخیره‌سازی، شبکه و خدمات ابری و همچنین راهبری و پشتیبانی زیرساختی پروژه خواهد بود.

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مأموریت تأمین و پالایش داده‌ها، طراحی معماری فنی مدل، توسعه الگوریتم‌های یادگیری، ارزیابی کیفی خروجی‌ها و ارائه گزارش‌های پیشرفت پروژه را بر عهده دارد.

اجرای طرح ملی سنجش آمادگی دیجیتال صنایع و پلتفرم‌ها

همزمان، تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه میان سازمان فناوری اطلاعات ایران، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت صنعتی با هدف ارزیابی و تحلیل سطح آمادگی دیجیتال و بلوغ صنایع و پلتفرم‌های دولتی و خصوصی برای بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه با استناد به تکالیف مندرج در ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم توسعه، بر ضرورت شناسایی وضعیت موجود، استخراج شاخص‌های کمی و کیفی، تدوین مدل سنجش و رتبه‌بندی، شناسایی پروژه‌های اولویت‌دار و ارائه گزارش‌های تحلیلی و سیاستی برای حمایت از تصمیم‌سازی در حوزه تحول دیجیتال تأکید دارد.

بر اساس تقسیم کار انجام شده، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئول طراحی مدل ارزیابی، تحلیل داده‌ها، آموزش و تأیید صلاحیت ارزیابان، اجرای ارزیابی‌های میدانی و صدور گواهی‌های مرتبط خواهد بود. سازمان مدیریت صنعتی نیز وظیفه تسهیل تعامل با صنایع، فرهنگ‌سازی، هماهنگی‌های اجرایی و پشتیبانی از اجرای طرح را بر عهده دارد. سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت کلان و تسهیل ارتباط با دستگاه‌ها و صنایع را دنبال خواهد کرد.

گامی در مسیر تقویت حکمرانی دیجیتال

این دو تفاهم‌نامه با تمرکز بر توسعه زیرساخت‌ها، داده‌ها و مدل‌های بومی هوش مصنوعی از یک سو و ارزیابی و توانمندسازی تحول دیجیتال صنایع و پلتفرم‌ها از سوی دیگر، بخشی از برنامه‌های اجرایی کشور برای ارتقای حکمرانی دیجیتال، افزایش بهره‌وری و توسعه زیست‌بوم فناوری اطلاعات و ارتباطات را تشکیل می‌دهند.