پخش زنده
امروز: -
رئیس مجلس در نطق پیش از دستور با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب بهمناسبت سالروز افتتاح اولین دوره مجلس شورای اسلامی و آغاز سومین سال فعالیت مجلس دوازدهم تاکید کرد پیام رهبر انقلاب چراغ راه آینده و نقشه راه مجلس است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، هیئت رئیسه مجلس دوازدهم برای سومین سال فعالیت، سوگند یاد کردند.
آقای قالیباف در نطق پیش از دستور با قدردانی از حضور حماسی مردم در خیابانها و میادین سراسر کشور تاکید کرد تا اطمینان پیدا نکنیم که حقوق ملت ایران را گرفتهایم، هیچ توافقی را تأیید نخواهیم کرد.