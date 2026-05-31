مدیرعامل شرکت توانیر اعلام کرد: از اسفند سال گذشته تا کنون بار ۸۵۰ مگاوات مصرف غیرمجاز از شبکه برق حذف شده که این عدد تا پایان خرداد به هزار و ۷۰۰ مگاوات خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، ایران دارای یک میلیون کیلومتر شبکه برق و ۶۰۰ هزار کیلومتر کابل است که این شبکه را به کنتور مشترکان وصل می‌کند.

محمد اله داد، مدیرعامل شرکت توانیر می‌گوید: میزان برقی که در این مسیر تلف می‌شود و به دست مصرف کنندگان نمی‌رسد مساوی با ۳ هزار و ۵۰۰ مگاوات است.

اله داد افزود: طبق عملیاتی که از اسفندماه شروع شده، تا کنون ۸۵۰ مگاوات بار غیرمجاز از روی شبکه برداشته شده است.

به گفته اله داد، این کاهش مصرف شامل برخورد با دستکاری کنتور و جمع آوری ترانس و دستگاه‌های رمزارز غیرمجاز می‌شود.

مدیرعامل شرکت توانیر همچنین اعلام کرد: تا انتهای خرداد ۸۵۰ مگاوات دیگر از مصارف غیرمجاز شناسایی و از شبکه برق حذف می‌شود.