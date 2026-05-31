امروز: -
میدان داری لرستانی های جانفدا در نود و یکمین شب ایستادگی همچنان بر مدار حضور در سنگر ولایت و مقاومت ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مردم ولایی و انقلابی غیور لرستان در نودو یکمین شب حضور در سنگر خیابان برای خونخواهی رهبر شهید ،لبیک به فرمان رهبرمعظم انقلاب اسلامی امام سیدمجتبی حسینی خامنهای(مدظله العالی)و حمایت از نیروهای مسلح و دفاع از میهن اسلامی، با مشت های گره کرده و گام های استوار همچنان در میدان غیرت و وفاداری با صلابت و اقتدار ایستاده اند.
در این عهد و قرار ایستادگی مردم شهرستان خرم آباد با بازخوانی اقتدار نیروی دریایی در قلب تنگه هرمز و صید پهپادهای متجاوز توسط پدافند هوایی، پیام همدلی و ایستادن پای کار وطن را از میدانهای شهر تا موجهای خلیج فارس مخابره کردند.