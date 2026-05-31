به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، بهروز محبی نجم آبادی شب گذشته در برنامه گفت و گوی خبری شبکه خراسان رضوی، درباره آخرین وضع احداث آزادراه حرم تا حرم در قطعات استان خراسان رضوی، افزود: طرح آزادراه حرم تا حرم یکی از طرح‌های عمرانی است که اجرای آن در خراسان رضوی توسط مجمع نمایندگان این استان پیگیری می‌شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر ساخت هر کیلومتر آزادراه، ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد.

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب، داورزن و ششتمد در مجلس شورای اسلامی گفت: برای قطعه سبزوار-سمنان آزادراه حرم تا حرم، دو مسیر خوب وجود دارد که نیاز به بهسازی دارد.

وی افزود: احداث قطعه سبزوار-سمنان آزادراه حرم تا حرم در آستانه دریافت مجوز ماده ۲۳ قرار دارد.

محبی ادامه داد: قرار شده ۵۰ درصد از هزینه ساخت آزادراه توسط دولت و ۵۰ درصد دیگر از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی تامین شود.

وی گفت: قبلا قسمتی از قطعه سبزوار-نیشابور آزادراه حرم تا حرم کار شده بود که ادامه نیافت و تخریب شد. در قطعه نیشابور-مشهد نیز قسمت زیادی کار انجام شده است.

سرانجام برقی سازی خط آهن مشهد-تهران

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب، داورزن و ششتمد در مجلس درباره سرانجام برقی سازی خط آهن مشهد-تهران پس از سال‌ها وقفه نیز گفت: برقی سازی خط آهن مشهد-تهران در برنامه هفتم توسعه گنجانده شده است و نمایندگان استان در مجلس، پیگیر اجرای آن هستند.

محبی مدعی شد: این طرح هرگاه می‌خواست عملیاتی شود، حوادثی همچون جنگ تحمیلی، کار را متوقف کرد.

سرانجام انتقال آب دریای عمان به خراسان رضوی

وی در ادامه درباره سرانجام انتقال آب دریای عمان به استان خراسان رضوی هم گفت: طرح انتقال آب از دریای عمان به استان خراسان رضوی، ابتدا از سوی مسئولان خراسان رضوی مطرح و پیگیری شد و در دولت شهید رئیسی نگاه ویژه‌ای به این پروژه وجود داشت؛ اما پس از تغییر دولت، اجرای این طرح تقریبا متوقف شد.

این نماینده استان در مجلس با اشاره به طرح سوال خود از مسئولان وزارت نیرو درباره علت توقف اجرای این طرح، افزود: وزارت نیرو دلیل توقف طرح را متوجه وزارت صمت می‌داند. در عین حال، این طرح از طرح‌هایی است که همه اعتقاد به ضرورت اجرای آن دارند.

وی ادامه داد: البته اجرای این طرح از دریای عمان تا استان خراسان جنوبی انجام شده است و ادامه آن قطعا قابل تحقق است.