پیگیری مشکلات حقوقی و قضایی شرکت صنعتی و معدنی «چاه فیروزه»
رئیسکل دادگستری استان کرمان، با اشاره به بازدید میدانی از شرکت صنعتی و معدنی «چاه فیروزه» در شهربابک، از پیگیری برای رفع موانع حقوقی و قضایی این مجموعه و تسریع در مسیر آغاز تولید و ایجاد اشتغال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان
حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در پایان سفر یکروزه به شهرستانهای شمالغرب استان کرمان گفت: یکی از محورهای این سفر، بازدید از یکی از ظرفیتهای مهم شهرستان شهربابک یعنی شرکت صنعتی و معدنی «چاه فیروزه» بود که متأسفانه طی سالهای اخیر روند پیشرفت آن با کندی همراه شده و با برخی مشکلات حقوقی و قضایی مواجه است.
وی افزود: در این بازدید با فرماندار، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، مدیران مجموعه، رئیس حوزه قضایی شهرستان و مسئولان مرتبط گفتوگو شد، مسائل مطرحشده شنیده و احصا شد و چند موضوع نیز نیازمند پیگیری در سطح استان مشخص گردید.
رئیسکل دادگستری استان کرمان ادامه داد: بخشی از این مسائل در استان قابل پیگیری است و بخشی دیگر نیز به دلیل تشکیل پرونده قضایی در تهران، از طریق مراجع قضایی مرکز دنبال خواهد شد تا رسیدگیها با سرعت و دقت انجام شود.
حجت الاسلام حمیدی با تأکید بر اینکه فعال شدن این مجموعه میتواند آثار ملموسی در حوزه تولید و اشتغال منطقه داشته باشد، گفت: تلاش ما این است که موانع پیشروی این مجموعه که از ظرفیتهای بسیار خوب شهرستان و استان به شمار میرود، برطرف شود تا در آینده نزدیک شاهد آغاز تولید و ایجاد اشتغال مورد انتظار برای مردم منطقه باشیم و برکات آن هرچه سریعتر نصیب مردم عزیز شهربابک شود.
وی در ادامه به بخش دیگری از برنامههای این سفر اشاره کرد و افزود: هدف نخست سفر نیز برگزاری آیین تودیع و معارفه دادستان شهرستان شهربابک بود که با وجود قرار داشتن در دستور کار، به دلیل شرایطی که در کشور و استان ایجاد شد، با تأخیر برگزار شد؛ اما امروز ضمن سرکشی از حوزه قضایی شهرستان و گفتوگو با همکاران و قضات، دادستان جدید شهرستان معرفی شد.
رئیسکل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: امیدواریم با این جابهجاییها و با انرژی جدیدی که در مجموعه مدیریتی تزریق میشود، اجرای برنامههای قوه قضاییه بهویژه تکالیف مندرج در سند تحول و تعالی در شهرستانها با جدیت بیشتری دنبال شود و تحقق حداکثری آن در سطح استان رقم بخورد.
شایان ذکر است رئیس کل دادگستری کرمان به همراه جمعی از معاونین قضایی دادگستری استان در سفر یکروزه به رفسنجان و شهربابک، ضمن بازدید از شعب دادگستری و گفتوگو با قضات و کارمندان، در آئین تکریم و معارفه دادستان این دو شهرستان شرکت نمود.