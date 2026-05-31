نمایشگاه عکس «موزه‌ها در جنگ» و نقاشی و حجم «تکامل» در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه عکس «موزه‌ها در جنگ» با همکاری مشترک ایکوم (کمیته ملی موزه‌ها)، وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد.

نقش موزه‌ها در شرایط جنگ محوریت آثار حاضر در این نمایشگاه عکس است. این نمایشگاه فردا دوشنبه ۱۱ خرداد گشایش می‌یابد و تا سه‌شنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ در گالری استاد نامی خانه هنرمندان ایران ادامه خواهد داشت. علاقه‌مندان می‌توانند هر روز (به‌جز شنبه‌ها)، از ساعت ۱۴ تا ۲۱ از آن بازدید کنند.

برگزاری نمایشگاه «تکامل»

همچنین نمایشگاه مجموعه آثار زهرا موسوی (پریزاد) با عنوان «تکامل» در خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد. این نمایشگاه شامل آثار نقاشی و مجسمه این هنرمند است.

نمایشگاه «تکامل» فردا دوشنبه ۱۱ خرداد از ساعت ۱۷ تا ۲۱ گشایش خواهد یافت. علاقه‌مندان برای تماشای آثار می‌توانند از ۱۱ تا ۲۲ خرداد هر روز (به جز روز شنبه) از ساعت ۱۴ تا ۲۱ به گالری تابستان خانه هنرمندان ایران مراجعه کنند.