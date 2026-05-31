به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در وزن ۱۱۰ کیلوگرم رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی نوجوانان آسیا امروز، امیرحسین اسمعلی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۴ بر ۲ بهروز آشیروف از ازبکستان را شکست داد و به مرحله نیمه‌نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۱۳ بر صفر هانتو هایاشی از ژاپن را شکست داد و راهی دیدار نهایی شد. اسمعلی در این دیدار با نتیجه ۴ بر ۱ مغلوب آروش رانا از هند شد و صاحب مدال نقره شد.

امروز همچنین، مهدی دمیرچلی در وزن ۴۸ کیلوگرم، بنیامین آشفته در وزن ۵۱ کیلوگرم و آرمان الهی در وزن ۵۵ کیلوگرم نشان طلا گرفتند، امیرعلی راغب در وزن ۴۸ کیلوگرم صاحب نشان نقره شد و در وزن ۶۰ کیلوگرم محمدطا‌ها گنجه به نشان برنز رسید.

در روز نخست پیکارها، امیرعلی فراستی در وزن ۸۰ کیلوگرم به نشان طلا رسید و امیرعباس لطفی نژاد در وزن ۶۵ کیلوگرم برنزی شد.

رقابت‌های کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی آسیا به میزبانی شهر دانانگ ویتنام برگزار شد.