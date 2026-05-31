رئیس جمهور روسیه اعلام کرد مقامات نئونازی اوکراین حملهای تروریستی علیه یک خوابگاه دانشگاه در جمهوری خلق لوهانسک انجام دادهاند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت: “دیشب، رژیم نئونازی که قدرت را در کی یف در دست گرفت، حملهای تروریستی به خوابگاه دانشجویی کالج آموزشی استاروبلسک در طول شب که دانشجویان خواب بودند، انجام داد. ”
پوتین خاطر نشان کرد: شش نفر در نتیجه حمله نیروهای مسلح اوکراین به این خوابگاه دانشجویی کشته شدند.
وی اعلام کرد: “براساس گزارش ها، من همه این مدت این گزارشها را بررسی میکردم، از لئونید پاسچنیک رئیس جمهوری (لوهانسک)، وزیر دفاع، وزیر اوضاع اضطراری و مدیر اف اس بی، مشخص است که شش نفر جان باختهاند. ”
پوتین گفت: درباره حمله نیروهای مسلح اوکراین تحقیق خواهد شد.
وی در جریان یک نشست اعلام کرد: “وزارت امور خارجه ماموریت یافته است سازمانهای بین المللی و جامعه جهانی را از این جنایت آگاه کند. ”
وی گفت: مقامات روس هر کار ممکن را به منظور کمک به قربانیان و خانوادههای افراد کشته شده در حمله اوکراین به این خوابگاه انجام خواهند داد.
پوتین روز جمعه اعلام کرد هیچ تأسیسات نظامی نزدیک خوابگاهی که مورد حمله قرار گرفت، وجود ندارد.
وی افزود: “من تاکید میکنم این مهم است که هیچ تأسیسات نظامی، تاسیسات خدمات ویژه یا خدمات مرتبط نزدیک خوابگاه وجود ندارد. ”
پوتین گفت: به وزارت دفاع روسیه دستور داده است پیشنهادها را برای پاسخ به حمله اوکراین ارائه کند.
پیشتر، امروز، پاسچنیک اعلام کرد بیش از ۳۰ نفر در حمله پهپادی اوکراین به یک ساختمان دانشگاهی و خوابگاه در کالج حرفهای استاروبلسک دانشگاه آموزشی دولتی لوهانسک زخمی شدند.
براساس گزارشهای بعدی، چهار نفر جان باختهاند و شمار مجروحان به ۳۹ تن افزایش یافته است.