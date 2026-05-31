مجموع ورود پول حقیقی در ۸ روز کاری پس از بازگشایی بازار سهام به ۳۴ همت رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ دادههای آماری مدیریت نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار نشان میدهد: در روز یکشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۵، بیش از ۶ همت پول سرمایهگذاران حقیقی به بازار سهام وارد شد. به این ترتیب بالاترین رکورد ورود پول سهامداران حقیقی در سال ۱۴۰۵ به ثبت رسید.
محاسبات آماری نشان میدهد: مجموع رقم ورود پول حقیقی به بازار سهام از زمان بازگشایی بازار سهام در ۲۹ اردیبهشت تا امروز بیش از ۳۴ همت بوده است.
این گزارش حاکی است: همزمان با ورود پول حقیقی به سامانههای معاملات سهام، شاخص کل بورس تهران امروز، یکشنبه، به ۴ میلیون و ۲۳۶ هزار و ۵۲۱ واحد رسید.