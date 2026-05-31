شاخصها در بازار سرمایه امروز هم با روند افزایشی همراه بودند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دادههای آماری مدیریت نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار نشان میدهد امروز ارزش کل معاملات خرد «سهام و صندوقهای سهامی» به ۱۲ هزار و ۷۶۴ میلیارد تومان رسید.
در معاملات امروز، مجموع ارزش معاملات بازارهای بورس و فرابورس به محدوده ۱۷۴ همت رسید و ارزش کل بازارهای سهام ایران، شامل: بورس، بازار پایه و فرابورس نیز در محدوده ۱۴ هزار و ۷۵۸ همت قرار گرفت.
افزون بر این، شاخص کل بورس تهران در مبادلات امروز با ۸۳ هزار واحد رشد، معادل ۲ درصد، به سطح ۴ میلیون و ۲۳۶ هزار و ۵۲۱ واحد رسید.
شاخص هموزن نیز با رشد ۲.۸ درصدی در محدوده یک میلیون و ۱۳۱ هزار و ۹۶۹ واحد ایستاد.
شاخص کل فرابورس نیز با رشد ۲.۳ درصدی به سطح ۳۲ هزار و ۸۶۶ واحد رسید.
بیش از ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان پول به بازار سهام و حق تقدم توسط سرمایه گذاران وارد شد و بیشترین خروج پول را از صندوقهای با درآمد ثابت شاهد بودیم.
در مجموع ۹۹ درصد بازار معادل حدود ۷۸۰ نماد در محدودهی مثبت و فقط یک درصد بازار معادل ۶ نماد در محدودهی منفی معامله شدند.