به گزارش خبرگزاری صداوسیما، داده‌های آماری مدیریت نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار نشان می‌دهد امروز ارزش کل معاملات خرد «سهام و صندوق‌های سهامی» به ۱۲ هزار و ۷۶۴ میلیارد تومان رسید.

در معاملات امروز، مجموع ارزش معاملات بازار‌های بورس و فرابورس به محدوده ۱۷۴ همت رسید و ارزش کل بازار‌های سهام ایران، شامل: بورس، بازار پایه و فرابورس نیز در محدوده ۱۴ هزار و ۷۵۸ همت قرار گرفت.

افزون بر این، شاخص کل بورس تهران در مبادلات امروز با ۸۳ هزار واحد رشد، معادل ۲ درصد، به سطح ۴ میلیون و ۲۳۶ هزار و ۵۲۱ واحد رسید.

شاخص هم‌وزن نیز با رشد ۲.۸ درصدی در محدوده یک میلیون و ۱۳۱ هزار و ۹۶۹ واحد ایستاد.

شاخص کل فرابورس نیز با رشد ۲.۳ درصدی به سطح ۳۲ هزار و ۸۶۶ واحد رسید.

بیش از ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان پول به بازار سهام و حق تقدم توسط سرمایه گذاران وارد شد و بیشترین خروج پول را از صندوق‌های با درآمد ثابت شاهد بودیم.

در مجموع ۹۹ درصد بازار معادل حدود ۷۸۰ نماد در محدوده‌ی مثبت و فقط یک درصد بازار معادل ۶ نماد در محدوده‌ی منفی معامله شدند.