هارد کامپیوتر؛ جاسوس جدید کاربران فضای مجازی
پژوهشگران امنیت سایبری از شناسایی روشی نگرانکننده به نام «FROST» خبر میدهند که در آن وبسایتهای مخرب میتوانند بدون نیاز به نصب بدافزار و تنها از طریق تحلیل رفتار حافظه (SSD)، فعالیتهای خصوصی کاربران در شبکههای اجتماعی و فضای مجازی را با دقت بالای ۹۰ درصد ردیابی کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
، به نقل از فیوچریسم، یافتههای جدید نشان میدهد که حافظههای SSD دیگر تنها محل ذخیره اطلاعات نیستند، بلکه به ابزاری برای افشای الگوهای رفتاری کاربران تبدیل شدهاند.
در این حمله جدید، مهاجمان با استفاده از یادگیری ماشین و تحلیل زمانبندی دسترسی به دادهها، میتوانند تشخیص دهند که کاربر از چه اپلیکیشنهایی استفاده کرده و چه وبسایتهایی را بازدید کرده است.
نکته چالشبرانگیز برای کاربران فضای مجازی این است که این روش ردیابی به مرورگر خاصی محدود نمیشود و حتی با تعویض مرورگر نیز هویت و فعالیت آنها قابل شناسایی است.
در حال حاضر کارشناسان به کاربران توصیه میکنند برای کاهش ریسک این نوع جاسوسی سیستمی، از باز نگه داشتن طولانیمدت تبهای مرورگر خودداری کنند؛ هرچند که مقابله قطعی با این حفره امنیتی نیازمند بهروزرسانیهای ساختاری در سیستمهای عامل و سختافزارهاست.