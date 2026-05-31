به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ شاپور رجایی با هشدار نسبت به عدم رعایت مصرف بهینه انرژی بویژه برق در استان بوشهر اظهار داشت: با توجه به اینکه بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، افزایش چند درجه‌ای دمای هوا در استان در راه است، باید نسبت به رعایت مصرف بهینه برق در منازل و ادارات اقدام شود.

وی افزود: در مناطق گرمسیری بویژه استان بوشهر، فاصله مصرف برق بین فصل تابستان و زمستان، ۳۰۰ درصد است و به ازای هر درجه افزایش دمای هوا، ۵۰ مگاوات به بار شبکه اضافه می‌شود.

معاون عمرانی استاندار بوشهر بیان کرد: دستگاه‌های اجرایی نسبت به معرفی کارشناس انرژی به شرکت توزیع نیروی برق استان اقدام کرده تا بر روند مصرف بهینه برق، نظارت دقیقی صورت گیرد.

رجائی افزود: انتظار ما از دستگاه‌های اجرایی، تنظیم دمای کولر روی ۲۵ درجه، تعدیل روشنایی محوطه ادارات و پرهیز از نورپردازی نمای ساختمان‌ها و تابلوها، کاهش ۳۰ درصدی مصرف انرژی در ساعت اداری و کاهش حداقل ۷۰ درصدی پس از پایان وقت اداری است.

وی اظهار داشت: نظارت بر مدیریت مصرف برق اصناف با همکاری شرکت توزیع نیروی برق استان، اداره کل صمت و اتحادیه‌های صنفی صورت خواهد گرفت، همچنین انتظار می‌رود اماکن مذهبی و بقاع متبرکه استان نیز صرفه جویی در مصرف برق را در دستور گار قرار دهند.

رجایی گفت: در مناطقی که به تشخیص و نظر وزارت نیرو امکان استفاده از منابع آب غیرمتعارف وجود داشته باشد، استفاده از آب شرب برای آبیاری فضای سبز نباید انجام شود.