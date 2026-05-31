انتشارات امیرکبیر در ادامه توسعه فعالیتهای فرهنگی و گسترش شبکه کتابفروشیهای خود، فعالیت رسمی ششمین کتابفروشی این مجموعه را بهزودی آغاز خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از روابطعمومی انتشارات امیرکبیر؛ ششمین کتابفروشی انتشارات امیرکبیر بهزودی در خاطرهانگیزترین خیابان فرهنگی پایتخت فعالیت رسمی خود را آغاز خواهد کرد.
این کتابفروشی با هدف گسترش دسترسی مخاطبان به آثار انتشارات امیرکبیر و تقویت جریان کتابفروشی در کشور راهاندازی شده و قرار است به یکی دیگر از پایگاههای فرهنگی این مجموعه در حوزه عرضه و ترویج کتاب تبدیل شود و به پاتوقی برای اهالی کتاببازهای پایتخت تبدیل شود.
افتتاح کتابفروشی جدید امیرکبیر در شرایطی انجام میشود که این مجموعه طی ماههای اخیر تلاش کرده است علاوه بر توسعه فعالیتهای تولیدی، حمایت از شبکه نشر و کتابفروشی کشور را نیز در دستور کار خود قرار دهد.
این انتشارات معتقد است توسعه کتابفروشیها، تنها گسترش یک فضای تجاری نیست، بلکه ایجاد بستری تازه برای تنفس در فضای فرهنگ و ارتباط مستقیم مخاطبان با کتاب خواهد بود.
زمان آیین افتتاح ششمین کتابفروشی امیرکبیر و جزئیات برگزاری آن بهزودی اعلام میشود.