توزیع ۵ هزار بسته معیشتى در آذربایجان غربی
۵ هزار بسته معیشتى به ارزش ۲۵ میلیارد تومان توسط هلال احمر آذربایجان غربی در مناطق کم برخوردار و متأثرین از جنگ تحمیلی سوم استان توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، حمید محبوبی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجانغربی، از آغاز توزیع ۵ هزار بسته بهداشتی و معیشتی به ارزش ۲۵۰ میلیارد ریال توسط هلال احمر در مناطق کم برخوردار و متأثرین از جنگ تحمیلی سوم در استان خبر داد.
آئین توزیع این ۵ هزار بسته معیشتی ظهر یکشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ با حضور رضا رحمانی استاندار و هیئت همراه در حسینیه هلال رضوی جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی برگزار شد.
این بستهها شامل برنج، روغن، کنسرو تن، حبوبات، شکر، قند، چای، ماکارونی، خرما، نودل و مواد بهداشتی و شوینده است.
توزیع ۵ هزار بسته معیشتى در آذربایجان غربی توزیع ۵ هزار بسته معیشتى در آذربایجان غربی توزیع ۵ هزار بسته معیشتى در آذربایجان غربی توزیع ۵ هزار بسته معیشتى در آذربایجان غربی توزیع ۵ هزار بسته معیشتى در آذربایجان غربی توزیع ۵ هزار بسته معیشتى در آذربایجان غربی توزیع ۵ هزار بسته معیشتى در آذربایجان غربی توزیع ۵ هزار بسته معیشتى در آذربایجان غربی توزیع ۵ هزار بسته معیشتى در آذربایجان غربی توزیع ۵ هزار بسته معیشتى در آذربایجان غربی توزیع ۵ هزار بسته معیشتى در آذربایجان غربی توزیع ۵ هزار بسته معیشتى در آذربایجان غربی توزیع ۵ هزار بسته معیشتى در آذربایجان غربی توزیع ۵ هزار بسته معیشتى در آذربایجان غربی توزیع ۵ هزار بسته معیشتى در آذربایجان غربی توزیع ۵ هزار بسته معیشتى در آذربایجان غربی