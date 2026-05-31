به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، حمید محبوبی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان‌غربی، از آغاز توزیع ۵ هزار بسته بهداشتی و معیشتی به ارزش ۲۵۰ میلیارد ریال توسط هلال احمر در مناطق کم برخوردار و متأثرین از جنگ تحمیلی سوم در استان خبر داد.

آئین توزیع این ۵ هزار بسته معیشتی ظهر یکشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ با حضور رضا رحمانی استاندار و هیئت همراه در حسینیه هلال رضوی جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی برگزار شد.

این بسته‌ها شامل برنج، روغن، کنسرو تن، حبوبات، شکر، قند، چای، ماکارونی، خرما، نودل و مواد بهداشتی و شوینده است.