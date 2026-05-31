تولسی گابارد از سمت ریاست سازمان اطلاعات ملی آمریکا کنارهگیری کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، بنا بر اطلاعاتی که «اکسیوس» کسب کرده است، گابارد که در دولت ترامپ عهدهدار سمت ریاست سازمان اطلاعات ملی (DNI) بود، از این دولت جدا میشود.
بر اساس اظهارات یک مقام ارشد دولت ترامپ و منبع دیگری که در جریان این موضوع قرار دارد، کنارهگیری خانم گابارد نه به دلیل هیچگونه حواشی پیرامون عملکرد کاری یا نحوه انجام وظایف او، بلکه بهدلیل تشخیص ابتلای همسرش به نوع نادری از سرطان صورت میگیرد.