بررسی ارزش معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری در هفته منتهی به ۸ خرداد ۱۴۰۵، از افزایش توجه سرمایه‌گذاران به صندوق‌های مبتنی بر دارایی‌های فیزیکی و کالایی حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با ثبت ۱۲۱ هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان معامله در هفته گذشته، هم‌چنان بیش‌ترین سهم از بازار صندوق‌های سرمایه‌گذاری را در طول هفته مورد بررسی در اختیار داشتند.

ارزش مبادلات صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی و صندوق‌های مختلط نیز در هفته منتهی به ۸ خرداد ۱۴۰۵، به ترتیب به ۱۲ هزار و ۴۱۳ میلیارد تومان و یک هزار و ۵۵۵ میلیارد تومان رسید. پیش از این، ارزش مبادلات این صندوق‌ها در ۲ روز نخست بازگشایی بازار سهام (۲۹ اردیبهشت تا اول خرداد) به محدوده ۱۳ همت رسیده بود.

در این هفته، صندوق‌های مبتنی بر طلا با ثبت ۵۳ هزار و ۶۹۷ میلیارد تومان معامله، رشد ۱۷.۳ درصدی را در مقایسه با ۲ هفته قبل به ثبت رساندند.

در هفته گذشته ارزش معاملات صندوق‌های نقره هم از ۶ هزار و ۸۴۱ میلیارد تومان به ۸ هزار و ۷۳۱ میلیارد تومان، افزایش یافت.

در طول هفته گذشته، صندوق‌های سرمایه‌گذاری حامل‌های انرژی یکی از بالاترین نرخ‌های رشد هفتگی را ثبت کردند. ارزش معاملات این صندوق‌ها از ۲ هزار و ۴۵۵ میلیارد تومان به ۴ هزار میلیارد تومان رسید.

در گروه صندوق‌های زعفران نیز ارزش معاملات با جهش مواجه شد و از ۹۶۲ میلیارد تومان به یک هزار و ۹۵۷ میلیارد تومان افزایش یافت.