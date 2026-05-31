به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از قرارگاه حمزه سیدالشهدا نیروی زمینی سپاه، این محموله با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه استان آذربایجان غربی کشف و ضبط شده و شامل مقادیر قابل توجهی انواع دوربین های پیشرفته و تجهیزات شناسایی با کاربردهای نظامی است.

گروهک های تجزیه طلب با پشتیبانی سرویس های جاسوسی دشمن قصد داشتند این محموله را به مناطق عمقی کشور منتقل کنند.

قرارگاه حمزه سیدالشهدا به همه عناصر وطن فروش و عوامل ناامنی هشدار می‌دهد تحت رصد و تعقیب اطلاعاتی قرار دارند و هر گونه اقدام ضدامنیتی با برخورد به لحظه و شدید مواجه خواهد شد.