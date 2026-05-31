حمایت از تولید داخلی مؤثرترین راهکار مقابله با قاچاق کالا است
نماینده ویژه رئیس جمهور در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور، با تأکید بر ضرورت حمایت همهجانبه از تولید داخلی گفت: بهترین و پایدارترین راه مبارزه با قاچاق کالا، تقویت تولید ملی و رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، حبیبالله حقیقی روز یکشنبه ۱۰ خردادماه ۱۴۰۵ در جریان بازدید از چند مجموعه تولیدی و صنعتی در استان، اظهار کرد: با وجود شرایط پیچیده و دشوار اقتصادی کشور، ظرفیتهای ارزشمند و نیروهای توانمند بسیاری در بخشهای مختلف تولیدی حضور دارند که با درک صحیح از نیازهای کشور، مسیر توسعه و خودکفایی را دنبال میکنند.
حقیقی افزود: اگر بتوانیم نیازهای کشور را از طریق توانمندیهای داخلی تأمین کنیم، بسیاری از مشکلات و وابستگیها کاهش خواهد یافت. در چنین شرایطی، اقتصاد کشور در برابر فشارها و محدودیتهای خارجی مقاومتر خواهد شد.
او با اشاره به اهمیت پرهیز از «خودتحریمی» گفت: در برخی مقاطع، نبود حمایت کافی از ظرفیتهای داخلی، آسیبهایی به بخش تولید وارد کرده است. یکی از پیامدهای خودتحریمی، نادیده گرفتن مجموعههایی است که توان پاسخگویی به نیازهای کشور را دارند. هر زمان که از تولیدکنندگان داخلی حمایت شود، آثار تحریمهای خارجی نیز کمرنگتر خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: فعالیت واحدهای تولیدی موفق، مصداق عملی اقتصاد مقاومتی است؛ اقتصادی که سالها مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار داشته و امروز نیز به عنوان یکی از مهمترین راهبردهای توسعه کشور مطرح است.
معاون رئیسجمهور با اشاره به پیوند میان اقتصاد مقاومتی، وحدت ملی و امنیت ملی تصریح کرد: تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند بسیج همه ظرفیتهای کشور برای حمایت از تولید است. دستگاههای اجرایی و نهادهای حاکمیتی باید در کنار تولیدکنندگان قرار گیرند و به جای ایجاد محدودیت، برای رفع موانع و تسهیل فعالیت آنان تلاش کنند.
وی تأکید کرد: در شرایط کنونی، رویکرد دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حمایت از تولیدکنندگان و کمک به رفع مشکلات آنان است. هرجا فعالان اقتصادی با موانع اداری، اجرایی یا قانونی مواجه شوند، دستگاههای مسئول باید با تمام توان برای حل مشکلات و تسهیل مسیر تولید وارد عمل شوند.
حقیقی ادامه داد: مجموعههای تولیدی که با وجود همه محدودیتها در حال فعالیت، اشتغالآفرینی و تأمین نیازهای کشور هستند، سرمایههای ارزشمند ملی به شمار میروند و باید مورد حمایت جدی قرار گیرند.
معاون رئیسجمهور همچنین اظهار داشت: هرچه تولید داخلی توانمندتر و پاسخگوی نیاز بازار باشد، زمینه برای ورود کالای قاچاق محدودتر خواهد شد. در واقع، حمایت از تولید ملی نه تنها به رشد اقتصادی و اشتغال کمک میکند، بلکه یکی از مؤثرترین ابزارهای مقابله با قاچاق کالا نیز محسوب میشود.
وی در پایان با ابراز خرسندی از فعالیت و تلاش کارگران و مدیران این مجموعه تولیدی گفت: مشاهده روحیه امید، تلاش و مسئولیتپذیری در میان کارگران و فعالان بخش تولید، نویدبخش آیندهای روشن برای اقتصاد کشور است و این مسیر باید با حمایت و همراهی همه دستگاهها تداوم یابد.