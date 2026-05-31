رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی از آغاز عملیات برداشت غلات و دانههای روغنی در استان از اوایل تیر ماه خبر داد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی از آغاز عملیات برداشت غلات و دانههای روغنی در استان از اوایل تیر ماه خبر داد و گفت: در این راستا تعداد یک هزار و ۸۰۰ دستگاه کمباین بومی و مهاجر ساماندهی شدهاند.
محمدرضا اصغری با بیان اینکه عملیات برداشت محصولات زراعی طی یک بازه زمانی ۴۵ تا ۵۰ روزه انجام خواهد شد، اظهار کرد: از مجموع یک هزار و ۸۰۰ دستگاه کمباین در نظر گرفته شده برای این فصل، یک هزار و ۳۲۸ دستگاه متعلق به ناوگان بومی استان میباشد.
وی تصریح کرد: همچنین برای تسریع در روند برداشت و جلوگیری از بروز وقفه در فصل برداشت، ۴۵۰ تا ۵۰۰ دستگاه کمباین نیز از ۱۰ استان دیگر وارد آذربایجانغربی شده و در اراضی کشاورزی شهرستانهای مختلف مستقر خواهند شد.
پیش بینی تخصیص حدود ده میلیون لیتر سوخت برای ناوگان ماشین آلات کشاورزی استان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی در خصوص تمهیدات اندیشیده شده برای سوخت ماشینآلات کشاورزی بیان کرد: در سال گذشته ۱۰ میلیون لیتر سوخت برای ناوگان کشاورزی استان تخصیص یافت که امسال نیز همین مقدار تامین گردیده است.
اصغری با تاکید بر ضرورت تامین سوخت مورد نیاز برای جلوگیری از هرگونه مشکل احتمالی در روند برداشت، خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت مناسب مزارغ غلات استان به ویژه در مناطق دیم حدود ۲ میلیون لیتر سوخت دیگر نیز برای این امر نیاز است که پیگیریهای لازم در این خصوص در حال انجام است.
وی بر اهمیت کاهش ضایعات در فرآیند برداشت محصولات زراعی تاکید کرد و افزود: ۶۰ نفر از کارشناسان و ناظران سازمان نظام مهندسی کشاورزی بر نحوه فعالیت کمباینها و عملیات برداشت نظارت مستقیم خواهند داشت تا از ریزش و هدررفت محصول جلوگیری شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی با اشاره به راهاندازی ۷۲ مرکز خرید تضمینی در سطح استان، یادآور شد: برنامهریزی لازم برای برگزاری ۲۵ کارگاه آموزشی و ترویجی ویژه این ناظران صورت گرفته است تا با بهروزرسانی دانش فنی، روند برداشت با بالاترین کیفیت و کمترین میزان ضایعات انجام پذیرد.
آذربایجانغربی یکی از قطبهای مهم تولید محصولات زراعی در کشور محسوب میشود و مدیریت صحیح فصل برداشت، نقش تعیینکنندهای در امنیت غذایی و سودآوری کشاورزان این منطقه ایفا میکند.
با توجه به شرایط جوی حاکم، برداشت دانههای روغنی و غلات از اوایل تیر ماه سال جاری در سطح استان آغاز خواهد شد.