مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل گفت: اولین خانه صنایع دستی بخش خصوصی با ابتکار هنرمند اردبیلی در شهرستان نمین ایجاد می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، و به نقل از میراث فرهنگی اردبیل، جلیل جباری روز یکشنبه در بازدید از پروژه خانه صنایع دستی نمین گفت: این پروژه به عنوان اولین خانه صنایع دستی بخش خصوصی با ابتکار بابک گرمچی هنرمند اردبیلی در مرکز شهر نمین اجرا می‌شود.

وی افزود: با توجه به اینکه نمین یکی از مراکز اصلی تولید محصولات صنایع دستی در استان است و شهر ملی گلیم عنبران در این شهرستان قرار دارد، خانه صنایع دستی با مدیریت بخش خصوصی می‌تواند در توسعه و ترویج صنایع دستی این منطقه و معرفی محصولات نقش بسزایی داشته باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل ادامه داد: این مجموعه به عنوان خانه خلاق صنایع دستی در آموزش، نمایش و فروش محصولات نقش خواهد داشت و تاثیر آن به ویژه در امر آموزش به عنوان یک امر اساسی در حوزه صنایع دستی می‌تواند تاثیرگذار باشد.

جباری با اشاره به حمایت اداره کل میراث فرهنگی و همچنین فرمانداری و شهرداری نمین به عنوان دستگاه‌های مرتبط از این پروژه، ادامه داد: حمایت از بخش خصوصی به ویژه در حوزه صنایع دستی موجب پویایی این حوزه خواهد بود و آماده همکاری با فعالان صنایع دستی هستیم.

اردبیل از استان‌های برجسته تولید صنایع دستی در ایران محسوب می‌شود و دستان هنرمندان در هر منطقه از این استان از گذشته‌های دور کالا‌ها و آثار ارزشمند در این زمینه خلق می‌کنند.

بیش از ۱۲۰ هزار نفر در استان اردبیل در ۶۲ رشته متنوع صنایع دستی اشتغال دارند.