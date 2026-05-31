نماینده ویژه رئیس‌جمهور و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به ظرفیت‌های منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام، این مجموعه را برخوردار از زیرساخت‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای مناسب دانست و بر حمایت از رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی و تسهیل فرآیند‌های تجاری تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حبیب‌الله حقیقی، نماینده ویژه رئیس‌جمهور و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ به همراه جمعی از مسئولان کشوری و استانی با هدف بررسی روند تسهیل تجارت، ترخیص کالا، رفع موانع موجود و آشنایی با ظرفیت‌های لجستیکی و اقتصادی، از منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام بازدید کرد.

ظرفیت‌های پیام در خدمت توسعه تجارت کشور

حقیقی در حاشیه این بازدید اظهار کرد: بررسی‌های میدانی انجام‌شده نشان می‌دهد منطقه ویژه اقتصادی پیام با برنامه‌ریزی مناسب و متناسب با نیاز‌های روز کشور، در مسیر توسعه و موفقیت حرکت می‌کند.

وی افزود: این بازدید با هدف شناسایی موانع احتمالی و بررسی راهکار‌های تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و تجاری انجام شد و ظرفیت‌های موجود در این مجموعه می‌تواند نقش مؤثری در توسعه تجارت، حمل‌ونقل و خدمات لجستیکی کشور ایفا کند.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید کرد: این ستاد آمادگی دارد موضوعات و چالش‌هایی را که نیازمند پیگیری در سطح ملی است، با هدف تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی و ارتقای بهره‌وری مورد حمایت و پیگیری قرار دهد.

توسعه همکاری‌ها برای تسهیل فرآیند‌های تجاری

محسن حسنلو، مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام؛ نیز با اشاره به بازدید‌های مستمر از واحد‌های صنعتی مستقر در این منطقه گفت: حضور مسئولان و دستگاه‌های مرتبط در پیام با هدف تقویت هماهنگی‌ها و شناسایی راهکار‌های مؤثر برای تسهیل فرآیند‌های تولیدی، تجاری و گمرکی انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: تعامل سازنده میان منطقه ویژه اقتصادی پیام و گمرک استان البرز طی یک‌سال‌ونیم گذشته، زمینه تبدیل این مجموعه به یکی از مراکز تسهیل‌کننده ترخیص کالا را فراهم کرده و این موضوع در تسریع ارائه خدمات به فعالان اقتصادی و صاحبان کالا نقش مؤثری داشته است.

توسعه زیرساخت‌های هوشمند و تداوم خدمات در شرایط ویژه

حسنلو با اشاره به راه‌اندازی سامانه هوشمند لجستیک و انبارداری در منطقه ویژه اقتصادی پیام اظهار کرد: این سامانه با هدف افزایش شفافیت، ارتقای کیفیت خدمات و تسریع فرآیند‌های لجستیکی و ترخیص کالا راه‌اندازی شده و گامی مهم در مسیر توسعه زیرساخت‌های هوشمند منطقه به شمار می‌رود.

وی همچنین با اشاره به عملکرد این منطقه در دوره جنگ رمضان گفت: با وجود شرایط خاص کشور، فرآیند‌های گمرکی و ترخیص کالا در استان البرز بدون وقفه ادامه یافت و حتی یک ساعت توقف در ارائه خدمات به صاحبان کالا و واحد‌های تولیدی ثبت نشد.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام افزود: تداوم همکاری‌های مشترک میان منطقه ویژه اقتصادی پیام و گمرک استان البرز می‌تواند زمینه بهره‌گیری بیشتر صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی از ظرفیت‌های این منطقه را فراهم کند.

در پایان این بازدید، هیأت حاضر از چند واحد صنعتی و اقتصادی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پیام بازدید و در گفت‌و‌گو با فعالان اقتصادی، مسائل و پیشنهاد‌های مطرح‌شده را بررسی کرد.