به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ با پایان یافتن برنامه تشویقی بهار ۱۴۰۵ و اعلام نتایج دوره ملی “چند گام به آینده”، دانش‌آموزان پرتلاش شهرستان‌های استان تهران موفق شدند با کسب مشارکت چشمگیر ۴۵.۴ درصدی در دوره ملی توانمندسازی مهارت‌های رقومی (دیجیتال)، رتبه سوم کشور را از آن خود کنند و برگ زرین دیگری بر افتخارات آموزشی استان بیفزایند.

درباره طرح ملی «چند گام به آینده»:

این دوره با شعار ارزشمند «هر گام یک مهارت؛ هر مهارت یک فرصت» و با هدف تقویت مهارت‌های دیجیتال و آماده‌سازی دانش‌آموزان متوسطه نظری برای دنیای فناوری برگزار شد که با استقبال بی‌نظیر جامعه فرهنگیان و دانش‌آموزان رو‌به‌رو گردید.

جدول رده‌بندی مشارکت استان‌ها:

رتبه اول: استان قم (با مشارکت ۵۸.۱ درصد)

رتبه دوم: استان آذربایجان شرقی (با مشارکت ۵۵.۲ درصد)

رتبه سوم: شهرستان‌های استان تهران (با مشارکت ۴۵.۴ درصد)

رمز موفقیت؛ همدلی از ستاد تا مدرسه:

معاون آموزش متوسطه استان این دستاورد بزرگ را حاصل یک کار تیمی منسجم دانست و افزود: تلاش شبانه‌روزی کارگروه‌های منطقه‌ای، برنامه‌ریزی هوشمندانه مدیران مدارس و از همه مهم‌تر، اشتیاق بالای دانش‌آموزان نشان داد که وقتی از ستاد تا مدرسه همه به صورت یک “تیم واحد” عمل کنیم، موفقیت‌های بزرگ به راحتی در دسترس خواهند بود.

وی در پایان با تبریک این موفقیت ارزشمند به معلمان دلسوز، کارشناسان، مدیران مدارس و تمامی دانش‌آموزان پرتلاش، ابراز امیدواری کرد که این مسیر توسعه علمی و مهارتی در دوره‌های آینده با قدرت و سرعت بیشتری تداوم یابد.