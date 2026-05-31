رئیس سازمان بسیج رسانه‌ای سپاه امیرالمؤمنین استان ایلام گفت: این سازمان با بهره‌گیری از ۱۲۰ خبرنگار فعال، بیش از سه هزار و ۵۰۰ اثر رسانه‌ای در طول جنگ تحمیلی سوم تولید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «جواد نظری» رئیس سازمان بسیج رسانه‌ای سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام در نشست صمیمی با اصحاب رسانه در شهرستان دره‌شهر از تولید بیش از سه هزار و ۵۰۰ اثر رسانه‌ای توسط این سازمان در طول جنگ تحمیلی سوم خبر داد.

نظری عنوان کرد: این آثار در قالب‌های مختلف شامل کلیپ، انیمیشن، اینفوگرافی، پوستر، عکس نوشته و تهیه گزارش‌های خبری تولید شده است.

به گفته این مسئول، بسیج رسانه‌ای استان با بهره‌گیری از ۱۲۰ خبرنگار فعال در سطح استان توانست ضمن خنثی‌سازی عملیات روانی دشمن، در راستای مدیریت افکار عمومی نقش‌آفرینی کند.