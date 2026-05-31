فرمانده انتظامی شهرستان قرچک گفت: به دنبال وقوع چند فقره سرقت مغازه در شهرستان قرچک، شناسایي و دستگيري سارق و یا سارقان مغازه در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ ابوالقاسم قاسمپور افزود: ماموران کلانتری ۱۱ مرکزی با تشکیل دو اکیپ از عوامل تجسس تحت امر خود نسبت به انجام اقدامات فنی و تخصصی در راستای شناسایی سارق یا سارقان اقدام که پس از شناسایی سارق سابقه دار و حرفه‌ای طی هماهنگی با مقام قضایی با انجام یک عملیات منسجم و غافلگیرانه سارق مغازه‌ها دستگیر که جهت بررسی بیشتر به کلانتری ۱۱ مرکزی منتقل کردند.

سرهنگ ابوالقاسم قاسم پور گفت: رئیس و عوامل تجسس کلانتری ۱۱ مرکزی پس از انتقال متهم به یگان و تحقیقات از وی به ۶ فقره سرقت مغازه در سطح شهرستان به ارزش ۴ میلیارد ریال اعتراف کرد