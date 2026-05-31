ظرفیتها و موانع توسعه زیرساختهای گردشگری شهر قوشچی و بخش انزل شهرستان ارومیه باحضور مسئولان استانی و محلی بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان با حضور در بخش انزل شهرستان ارومیه، از ظرفیتهای کمنظیر گردشگری این منطقه بازدید کرد.
وی در این بازدید میدانی که با هدف بررسی و رفع موانع توسعه زیرساختهای گردشگری انجام شد، ضمن بازدید از بازارچه محلی و سنتی شهر قوشچی، حضور در اکو موزه شهر قوشچی و بررسی ظرفیتهای این مجموعه، با اشاره به جشنواره بادام قوشچی به عنوان رویدادی مهم برای برندسازی محصولات کشاورزی منطقه، بر لزوم احداث واحدهای بومگردی با هدف احیای فرهنگ و معماری بومی و رونق گردشگری تاکید کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی استان با اشاره به برنامههای حمایتی این ادارهکل گفت:برای صیانت از آثار تاریخی و تقویت معیشت مردم بومی، برنامههای ویژهای برای شهر قوشچی تدوین شده است که ثبت ملی قناتهای تاریخی این شهر یکی از اولویتهای اصلی ماست.
وی افزود: با پر آب شدن دوباره دریاچه ارومیه و استقبال بیشمار مردم از این منطقه زیبا، ساماندهی و بهسازی کمپ گردشگری کاظمخان داشی برای رفاه حال مسافران و گردشگران، امری ضروری است تا بتوانیم خدمات شایانی به مردم ارائه دهیم. همچنین حمایت از توسعه اکو موزه قوشچی در دستور کار قرار دارد.