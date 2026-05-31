پخش زنده
امروز: -
مصر بر ضرورت خروج کامل نیروهای رژیم اشغالگر از لبنان تاکید کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه خبری الاهرام، دولت مصر بر همبستگی خود با لبنان تاکید کرد و خروج کامل اسرائیل از لبنان را خواستار شد. بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر در تماس تلفنی با نواف سلام نخست وزیر لبنان، ضمن تبادل دیدگاه بر همبستگی قاهره با لبنان تأکید کرد.
عبدالعاطی خواستار خروج کامل اسرائیل از تمام خاک لبنان شد و گفت: هرگونه نقض حاکمیت لبنان، نقض قوانین بینالمللی است.
طبق بیانیهای که وزارت امور خارجه مصر منتشر کرد، این دو مقام در تماس تلفنی درباره آخرین تحولات لبنان گفتوگو کردند و عبدالعاطی بر همبستگی مصر با این کشور در مواجهه با آنچه که او «چالشهای حساس فعلی» توصیف کرد، تأکید کرد.
عبدالعاطی بار دیگر بر موضع مصر مبنی بر خروج کامل اسرائیل از تمام سرزمینهای لبنان تأکید کرد و هشدار داد: هرگونه نقض حاکمیت، وحدت و تمامیت ارضی لبنان، «نقض آشکار» قوانین بینالمللی و قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد است.
وزیر امور خارجه مصر همچنین بر اهمیت حمایت از نهادهای دولتی لبنان، به ویژه نیروهای مسلح لبنان، برای افزایش توانایی آنها به اعمال اقتدار و حاکمیت در سراسر کشور تأکید کرد.
او همچنین از تلاشهای دولت لبنان برای ایجاد انحصار بر سلاح در این کشور حمایت کرد و این اصل را سنگ بنای امنیت و ثبات لبنان توصیف کرد.
مصر بارها از حاکمیت لبنان و اجرای کامل قطعنامه ۱۷۰۱ که به جنگ ۲۰۰۶ بین اسرائیل و حزبالله پایان داد و خواستار توقف خصومتها در امتداد خط آبی است، حمایت کرده است.
این درخواست در بحبوحه هماهنگی فزاینده مصر و لبنان درباره مسائل سیاسی و اقتصادی، از جمله تلاشها برای حمایت از بخش انرژی و زیرساختهای لبنان، در حالی که بیروت به دنبال رسیدگی به بحران طولانی مدت برق است، مطرح میشود.
مصر و لبنان در ماه مه توافقنامهای را برای شرکتهای مصری جهت بازسازی بخشهایی از شبکه خط لوله گاز طبیعی لبنان امضا کردند که بر اساس طرح گستردهتری برای از سرگیری عرضه گاز مصر به لبنان از طریق خط لوله گاز عرب است.
این پروژه بازسازی نزدیک به ۳۰ کیلومتر از خطوط لوله گاز و تأسیسات مرتبط در لبنان را پوشش میدهد و پس از توافق دسامبر ۲۰۲۵ برای تأمین گاز طبیعی مصر به نیروگاه دیر عمار لبنان صورت میگیرد.
مقامات مصری همکاریها در حوزه انرژی را بخشی از تلاشهای گستردهتر برای تقویت ثبات منطقهای و ادغام انرژی و حمایت از بهبود لبنان توصیف کردهاند.