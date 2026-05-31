ایستگاه متروی توحید با راهاندازی «آزمایشگاه زنده» به فضایی برای آزمایش میدانی محصولات و خدمات نوآورانه شرکتهای دانشبنیان در بستر واقعی شهر تبدیل میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مدیرعامل سازمان فناوریهای نوین و نوآوری شهری شهرداری تهران از آغاز به کار «آزمایشگاه زنده» در ایستگاه متروی توحید خبر داد؛ فضایی که قرار است به شرکتهای دانشبنیان امکان دهد محصولات و خدمات فناورانه خود را در بستر واقعی شهر و با مشارکت مستقیم شهروندان آزمایش کنند.
بهزاد پایمرد امروز یکشنبه دهم خردادماه در نشست خبری تبیین اهداف و پروژههای این سازمان اظهار کرد: «آزمایشگاه زنده» یا Living Lab فضایی است که در آن شرکتهای دانشبنیان میتوانند محصولات خود را پیش از ورود به بازار، در معرض استفاده واقعی شهروندان قرار دهند و نقاط قوت و ضعف آنها را در شرایط میدانی ارزیابی کنند.
به گفته وی، این مدل میتواند فاصله میان طراحی فناوری و کاربرد واقعی آن در مدیریت شهری را به شکل قابل توجهی کاهش دهد.
پایمرد در ادامه با تشریح مأموریتهای سازمان تازهتأسیس فناوریهای نوین و نوآوری شهری شهرداری تهران افزود: شهرداری تهران به دلیل گستردگی مأموریتها و تنوع حوزههای خدماتی، نیازمند یک نهاد متمرکز برای پیگیری موضوع فناوریهای نوین و نوآوری بوده است.
وی تأکید کرد: فناوریهای نو تنها به حوزه فناوری اطلاعات محدود نمیشوند و بخشهایی مانند حملونقل، پسماند، عمران و محیط زیست شهری را نیز دربرمیگیرند.
پایمرد با اشاره به روند شکلگیری این سازمان اظهار کرد: ایجاد چنین مجموعهای در ساختار شهرداری تهران فرایندی زمانبر و پیچیده بوده و برای تأسیس آن، هماهنگی با شورای شهر و وزارت کشور انجام شده است.
به گفته وی، این سازمان اکنون به صورت مستقیم زیر نظر شهردار تهران فعالیت میکند تا بتواند تعامل مؤثرتری با بخشهای مختلف شهرداری و نیز نهادهای بیرونی داشته باشد.
شناسایی نیازهای فناورانه در بخشهای مختلف مدیریت شهری
مدیرعامل سازمان فناوریهای نوین و نوآوری شهری در ادامه، یکی از مأموریتهای اصلی این مجموعه را شناسایی نیازهای فناورانه در بخشهای مختلف مدیریت شهری و پیوند دادن آنها با ظرفیت شرکتهای دانشبنیان، دانشگاهها و پارکهای علم و فناوری عنوان کرد.
پایمرد تصریح کرد: تاکنون با ۱۵ سازمان و شرکت اولویتدار شهرداری جلسات تخصصی برگزار و بخشی از نیازها و مسائل آنها احصا شده است.
متروی توحید به پایلوت نوآوریهای شهری دانش بنیانها تبدیل میشود
شناسایی نیازهای فناورانه مدیریت شهری با سامانه فانوس شهر
مدیرعامل سازمان فناوریهای نوین و نوآوری شهری همچنین از راهاندازی سامانه «فانوس شهر» خبر داد؛ سامانهای که قرار است مشابه سامانه «نان» وزارت علوم، نیازهای فناورانه مدیریت شهری را در اختیار دانشگاهها، پژوهشگران و شرکتهای دانشبنیان قرار دهد تا برای حل آنها راهکار ارائه شود.
پایمرد به توسعه زیرساختهای فناوری در تهران نیز اشاره کرد و گفت: پارک علم و فناوری شهرداری تهران به عنوان بازوی پشتیبان این زیستبوم در حال توسعه است.
به گفته وی، اراضی منطقه ولایت، مجموعه اتحاد، بوستان گفتوگو و کارخانه قدیمی سیمان ری از جمله فضاهایی هستند که برای این منظور در نظر گرفته شدهاند.
مدیرعامل سازمان فناوریهای نوین و نوآوری شهری افزود: کارخانه سیمان ری نیز قرار است به پارک صنایع خلاق تبدیل شود.
پایمرد همچنین از راهاندازی فبلب یا آزمایشگاه ساخت سریع خبر داد و گفت: این مراکز با تجهیزاتی مانند پرینتر سهبعدی و دستگاههای CNC، امکان ساخت نمونههای اولیه برای شرکتهای فناور را فراهم میکنند.
به گفته وی، در کنار این مراکز، فبلب کودک نیز برای آموزش نسل جدید در حوزه فناوری و نوآوری ایجاد خواهد شد و برای آن پنج مرکز ثابت و پنج واحد سیار در نظر گرفته شده است.
وی همچنین از راهاندازی مجموعه «ایرانلب» با محوریت آزمایشگاه مرجع هوش مصنوعی خبر داد و تأکید کرد:مدیریت شهری تهران توسعه فناوریهای نوین و هوشمندسازی را در اولویت قرار داده است.
پایمرد در پایان اظهار کرد: برای پیشبرد این برنامهها محدودیت جدی در حوزه تأمین مالی وجود ندارد و از ظرفیت همکاری با معاونت علمی ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و وزارت علوم نیز استفاده خواهد شد.