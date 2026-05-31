وی گفت: در راستای آمادگی سال تحصیلی جدید، سلسله جلسات تخصصی گروه‌های آموزشی آموزش و پرورش استثنایی شهرستان‌های استان تهران با هدف تولید و به‌روزرسانی محتوای آموزشی، برنامه‌ریزی دوره‌های آموزشی و توانمندسازی نیرو‌ها آغاز شد.

قنبری افزود: این نشست‌ها با حضور ریاست، کارشناسان، سرگروه‌های آموزشی و همکاران حوزه‌های تخصصی برگزار می‌شود و در آن، مهم‌ترین نیاز‌های آموزشی و اجرایی مدارس و مراکز مورد بررسی قرار می‌گیرد. از جمله محور‌های این جلسات می‌توان به نیازسنجی آموزشی، تدوین و تولید محتوای متناسب با گروه‌های هدف، طراحی کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی برای معلمان و نیرو‌های تخصصی، تبادل تجربه‌های موفق و هماهنگی برای شروع هرچه بهتر سال تحصیلی اشاره کرد.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی شهرستان‌های استان تهران گفت: در این جلسات همچنین بر ضرورت ارتقای کیفیت فرایند یاددهی–یادگیری، بهره‌گیری از روش‌های نوین آموزشی، استفاده از ظرفیت‌های تخصصی گروه‌های آموزشی و افزایش آمادگی حرفه‌ای همکاران تأکید شد تا مدارس آموزش و پرورش استثنایی بتوانند سال تحصیلی جدید را با آمادگی، انسجام و کیفیت بیشتری آغاز کنند.

وی افزود: سلسله جلسات گروه‌های آموزشی، فرصتی ارزشمند برای هم‌اندیشی، هم‌افزایی و برنامه‌ریزی هدفمند در مسیر ارتقای کیفیت آموزشی است. هرچه آمادگی نیرو‌های آموزشی و تخصصی ما در آستانه مهرماه بیشتر باشد، خدمات آموزشی و تربیتی اثربخش‌تری به دانش‌آموزان عزیز ارائه خواهد شد.

وی گفت: تولید محتوای آموزشی مناسب، طراحی دوره‌های کاربردی و انتقال تجربه‌های حرفه‌ای، از مهم‌ترین نیاز‌های امروز آموزش و پرورش استثنایی است و این جلسات می‌تواند بستر مناسبی برای پاسخگویی به این نیاز‌ها فراهم کند.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی شهرستان‌های استان تهران همچنین اظهار داشت: امیدواریم خروجی این نشست‌ها به تدوین برنامه‌ای منسجم، کاربردی و متناسب با نیاز‌های مدارس منجر شود تا همکاران ما با آمادگی بیشتر و توان حرفه‌ای بالاتر، سال تحصیلی جدید را آغاز کنند.

برگزاری این سلسله جلسات، گامی مؤثر در مسیر کیفیت‌بخشی به فعالیت‌های آموزشی، ارتقای توانمندی نیرو‌های انسانی و فراهم‌سازی زمینه‌های لازم برای شروعی هدفمند و موفق در سال تحصیلی پیش رو به شمار می‌آید.