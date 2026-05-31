

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی از صدور مجوز جدید سرمایه‌گذاری خارجی برای احداث نیروگاه خورشیدی ۶۰ مگاواتی در شهرستان نهبندان با سرمایه‌گذاری ۳۲ میلیون دلاری یک سرمایه‌گذار ترکیه‌ای خبر داد.

ذاکریان با اشاره به ظرفیت‌های گسترده خراسان جنوبی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: خراسان جنوبی به دلیل برخورداری از روز‌های آفتابی فراوان، شدت مناسب تابش خورشید و اراضی مستعد، یکی از استان‌های دارای مزیت در توسعه نیروگاه‌های خورشیدی کشور به شمار می‌رود.

وی افزود: شهرستان نهبندان در حال حاضر بیشترین حجم سرمایه‌گذاری خارجی خراسان جنوبی را در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی به خود اختصاص داده و علاوه بر این طرح جدید، عملیات احداث یک نیروگاه خورشیدی ۳۰ مگاواتی نیز در این شهرستان در حال اجرا است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: توسعه سرمایه‌گذاری خارجی در بخش انرژی‌های پاک علاوه بر کمک به رفع ناترازی انرژی در کشور و افزایش تولید برق، زمینه اشتغال‌زایی، رونق اقتصادی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های طبیعی خراسان جنوبی را فراهم می‌کند.

ذاکریان با بیان اینکه بخش قابل توجهی از تولید انرژی خورشیدی خراسان جنوبی با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی انجام می‌شود، گفت: اکنون بیش از ۳۷ درصد انرژی تولیدی خورشیدی خراسان جنوبی از محل سرمایه‌گذاری خارجی تأمین می‌شود که نشان‌دهنده اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به ظرفیت‌های اقتصادی و زیرساختی استان است.