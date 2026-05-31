به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت افغانستان از واگذاری مسئولیت هدایت مذاکرات و پیش نویس قطعنامه‌های مرتبط با افغانستان به چین در سازمان ملل استقبال و آن را اقدامی مثبت در راستای درک بهتر وضعیت منطقه توصیف کرد.

مجاهد گفت: چین درک واقع بینانه‌ای از شرایط منطقه دارد و روابط چین با افغانستان نیز در سطح خوبی قرار دارد، بنابراین پکن می‌تواند موضوعات مرتبط با افغانستان را با دیدی بی طرفانه‌تر بررسی کند.

مسئولیت رسیدگی به پرونده افغانستان در سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۴ بر عهده ژاپن بود و این نقش به چین سپرده شده است.

این درحالی است که حکومت طالبان در سازمان ملل متحد، نماینده ندارد و به رغم تاکید حکومت فعلی افغانستان، هنوز کرسی این کشور در سازمان ملل به طالبان واگذار نشده است.