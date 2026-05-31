مدیرعامل شرکت گاز استان از افتتاح ادارات گاز در بخشهای زاگرس، شباب و آسمانآباد چرداول و وارد مدار شدن ایستگاه ۲۰ هزار مترمکعبی گدمه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در ادامه خدمترسانی شرکت گاز استان به مناطق مختلف، ادارات گاز بخشهای زاگرس، شباب و آسمانآباد شهرستان چرداول افتتاح شد.
«علی سلیمانی »مدیرعامل شرکت گاز استان در این باره توضیح داد: مجوز جذب تمام نیروهای اداری و خدماتی این ادارات از قبل صادر شده است و با افتتاح آنها، نیروها کار خود را آغاز میکنند.
این مسئول همچنین عنوان کرد: علاوه بر استقرار ادارات گاز در شهرستان چرداول، به زودی در ۱۱ بخش دیگر استان شامل حوزه جنوب، ملکشاهی و زرنه نیز این ادارات مستقر خواهند شد.
طبق اعلام سلیمانی، تا پایان سال جاری در تمام بخشهای استان ادارات گاز افتتاح میشود.
گراوند فرماندار چرداول نیز در این مراسم بیان داشت: با همکاری شرکت گاز، تمام ۸۶ روستای شهرستان چرداول به طور صد در صد از نعمت گاز برخوردار شدهاند.
در ادامه و با حضور مسئولان، ایستگاه ۲۰ هزار مترمکعبی تقلیل گاز در روستای گدمه با هدف تقویت توزیع گاز به کارخانه سیمان و شهرستان سیروان و همچنین پشتیبانی از ایستگاه چهارمله که دو سال پیش احداث شده بود، راهاندازی شد.