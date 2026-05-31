به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق استان گفت: از مجموع ۴۰ هزار مشترک پر مصرف در استان بیش از ۱۱ هزار ۵۲۵ مشترک ۲ و نیم برابر بیشتر از دیگر مشترکان برق مصرف می‌کنند.

حیدر نیکنام افزود: برای مشترکانی که بر اساس الگوی مصرف عمل نکردند در مناطق سردسیری ۲ و نیم کیلووات ودر مناطق گرمسیری تا ۴ ونیم کیلوات محدودیت اعمال می‌شود.

وی همچنین از وجود ۳ هزار و ۶۸۰ مشترک تجاری پرمصرف در استان خبر داد و ادامه داد: محدودسازی هوشمند جایگزین قطع برق خانگی خواهد شد.

نیکنام اضافه کرد: هر مشترکی که در چارچوب الگوی مصرف حرکت کند، برق مورد نیازش تأمین می‌شود.

وی با بیان اینکه هدف‌گذاری کاهش ۵ درصدی تقاضای مصرف برق در سال جاری دنبال می‌شود، افزود: استفاده از ابزار‌های هوشمند در کنترل و مدیریت مصرف نقش مهمی در تحقق این هدف دارد و در عین حال باید تأمین پایدار برق صنایع با هدف رونق تولید تداوم یابد.

مدیر دفتر مدیریت مصرف مشترکان توزیع نیروی برق استان با تأکید بر مدیریت مصرف، از مشترکان خواست با صرفه‌جویی و استفاده بهینه از تجهیزات برقی، به ویژه سیستم‌های سرمایشی، از افزایش فشار بر شبکه و بالا رفتن هزینه‌ها جلوگیری کنند.

وی تاکید کرد: ادارات باید در ساعات اداری با مدیریت مصرف به‌ویژه در بخش سیستم‌های سرمایشی از هدررفت انرژی جلوگیری کنند تا بتوانند کاهش ۲۵ درصدی مصرف را رعایت کنند و پس از پایان ساعات اداری با خاموش کردن وسایل سرمایشی و روشنایی‌های غیرضروری باید کاهش ۶۰ درصدی مصرف را اعمال کنند تا مشمول قطع برق نشوند.

نیکنام ادامه داد: محدودکننده‌ها در کنتور‌های هوشمند ادارات بر اساس همین ضوابط تنظیم شده است و در صورت رعایت نکردن این میزان کاهش مصرف، برق اشتراک به مدت نیم‌ساعت قطع می‌شود و سپس دوباره وصل خواهد شد.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق استان گفت: اگر مصرف کاهش یافته باشد جریان برق ادامه خواهد داشت، اما در غیر این صورت مجدداً قطع می‌شود؛ این فرآیند توسط کنتور هوشمند تا سه بار تکرار می‌شود و در صورت ادامه مصرف بالا، برق آن واحد تا ساعت ۲۲ قطع می‌ماند.







