به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان لرستان اعلام کرد: یک بهله پرنده شکاری عقاب از نوع سارگپه و دو پرنده جغد پس از مدتی تیمار و نگهداری ،در زیستگاههای طبیعی ارتفاعات قالی کوه شهرستان الیگودرز و شهرستان بروجرد رهاسازی شدند.

این پرندگان بر اثر عوامل مختلف دچار مصدومیت شده بودندکه با کمک دوستداران محیط زیست به ادارات حفاظت محیط زیست شهرستان های الیگودرز و بروجرد تحویل داده شدند و پس از مدتی تیمار، نگهداری و اطمینان کامل از سلامتی ،در زیستگاه های الیگودرز و بروجرد رهاسازی شدند.



اداره کل حفاظت محیط زیست استان لرستان از دوستداران محیط زیست خواست در صورت مشاهده ی موارد مشابه به سامانه شبانه روزی ۱۵۴۰ گزارش دهند.