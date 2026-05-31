رقابتهای رده بندی و فینال ۷ وزن دوم کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی آسیا امروز در شهر دانانگ ویتنام در حال برگزاریست.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در وزن ۶۰ کیلوگرم رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی نوجوانان آسیا امروز، محمدطاها گنجه در دور اول با نتیجه ۱۱ بر ۷ مقابل عزیز فیتراتی از تاجیکستان به پیروزی رسید. وی در مرحله بعد با نتیجه ۱۲ بر ۱ ژییو یانگ از چین را مغلوب کرد و به نیمه نهایی رسیدو گنجه در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر ۴ مغلوب مردان اورینباسار از قزاقستان شد و راهی دیدار رده بندی شد. وی در دیدار رده بندی با نتیجه ۱۲ بر ۲ شگایخو مونخزول از مغولستان را شکست داد و به نشان برنز رسید.
امروز همچنین، مهدی دمیرچلی در وزن ۴۸ کیلوگرم، در وزن ۵۱ کیلوگرم بنیامین آشفته و در وزن ۵۵ کیلوگرم آرمان الهی نشان طلا گرفتند و امیرعلی راغب در وزن ۴۸ کیلوگرم صاحب نشان نقره شد.
در روز نخست پیکارها، امیرعلی فراستی در وزن ۸۰ کیلوگرم به نشان طلا رسید و امیرعباس لطفی نژاد در وزن ۶۵ کیلوگرم برنزی شد.
