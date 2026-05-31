آغاز فعالیت صومعه به عنوان بخش جدید آذربایجان شرقی
با حضور معاون سیاسی استاندار آذربایجان شرقی صومعه به عنوان بخش جدید استان فعالیت خود را آغاز کرد و نخستین بخشدار صومعه معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،
آیین افتتاح بخشداری صومعه شهرستان ترکمانچای و معارفه نخستین بخشدار این بخش با حضور مرتضی محمدزاده معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی، صادق احمدی مدیر کل انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری، سلیمی فرماندار شهرستان ترکمانچای و جمعی از مسئولان محلی برگزار شد.
مرتضی محمدزاده در این مراسم با اشاره به مقاومت و انسجام جامعه ایرانی در برابر چالشها و دشواریهای مختلف اظهار کرد: ملت ایران در سایه ایثار و فداکاری شهدا توانسته است از بحرانها و طوفانهای متعدد عبور کرده و همچنان با وحدت و همبستگی مسیر پیشرفت خود را ادامه دهد.
وی با تاکید بر اهمیت کارآمدی نظام اداری در حفظ انسجام اجتماعی و همبستگی ملی افزود: نقش نظام اداری در پایداری و پیشرفت کشور کمتر از حوزههای دیگر نیست و همه مدیران و مسئولان اجرایی موظف هستند با ارتقای کارآمدی دستگاههای اجرایی زمینه افزایش رضایتمندی مردم را فراهم کنند.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت توسعه متوازن در سراسر استان، تقسیمات جدید کشوری را ابزاری برای تمرکززدایی، تسهیل خدمات رسانی و تسریع در روند تصمیم گیریهای مدیریتی دانست و گفت: ایجاد بخشها و شهرستانهای جدید میتواند مسیر توسعه مناطق را هموار کرده و ظرفیتهای محلی را بیش از پیش فعال کند.
محمدزاده با بیان اینکه ایجاد هر واحد جدید در تقسیمات کشوری نیازمند طی فرآیندهای متعدد و فراهم سازی زیرساختهای اداری است، از تلاشهای فرماندار شهرستان ترکمانچای، بخشداران، مدیران دستگاههای اجرایی و نمایندگان محلی برای تحقق این مطالبه قدردانی کرد.
وی همچنین به ظرفیتهای شهرستان ترکمانچای در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی اشاره کرد و گفت: این شهرستان پیش از ارتقا نیز از زیرساختها و ظرفیتهای مناسبی برخوردار بود و اکنون با بهره گیری از امکانات موجود و توانمندیهای منطقهای، زمینه مناسبی برای رشد و توسعه بیشتر آن فراهم شده است.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار در ادامه با اعلام انتصاب نخستین بخشدار صومعه اظهار داشت: با حکم استاندار آذربایجان شرقی، میرنجات ستاری به عنوان نخستین بخشدار بخش صومعه منصوب شده است. این انتخاب بر پایه شایسته سالاری و با توجه به سوابق مدیریتی موفق، توانمندی اجرایی و تجربه ارزشمند وی در مسئولیت بخشداری خاروانا صورت گرفته است.
محمدزاده با اشاره به ظرفیتهای کالبدی و جمعیتی بخش صومعه گفت: این منطقه از قابلیتهای لازم برای ارتقا به شهر برخوردار است و در صورت موافقت مردم منطقه و بررسیهای کارشناسی و مدیریتی، فرآیندهای مربوط به این موضوع در آینده مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
گفتنی است میرنجات ستاری از کارکنان وزارت کشور با ۲۳ سال سابقه خدمت است که پیش از این یک دوره مسئولیت بخشداری خاروانا را بر عهده داشته و دارای مدرک کارشناسی ارشد تاریخ است.