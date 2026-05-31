معاونت پژوهش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در گزارشی تأکید کرد باز بودن تنگه هرمز باید به‌عنوان نتیجه اراده و تنظیم‌گری حاکمیتی ایران شناخته گردد، نه یک وضعیت خودکار و تحمیلی تلقی شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به همت معاونت پژوهش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گزارش راهبردی ماهیت تنگه هرمز در مطالعات استراتژیک منتشر شد.

یافته‌های این گزارش با اتکا به تحلیل ذی‌نفعان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و بهره‌گیری از چارچوب SWOT، حاکی از آن است که بازیگران مختلف، اگرچه در اصل تداوم جریان انرژی اشتراک منافع دارند، اما در خصوص اینکه چه بازیگری باید اختیار و اراده نهایی را در تنگه اعمال کند، در وضعیت رقابت و تعارض قرار گرفته‌اند.

در سطح منطقه‌ای، کشور‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس عمدتاً با راهبرد‌های محافظه‌کارانه و وابسته به تضمین‌های بیرونی عمل می‌کنند، درحالی‌که ایران به‌عنوان بازیگر ساحلی محوری، در موقعیتی قرار دارد که می‌تواند با اتکا به ظرفیت‌های حاکمیتی و ژئوپلیتیکی خود، نقش تنظیم‌گر فعال را ایفا کند.

جمع‌بندی این پژوهش نشان می‌دهد که چالش اصلی ایران در تنگه هرمز، نه ایجاد بحران و نه صرفاً جلوگیری از آن، بلکه تثبیت «اختیار حاکمیتی در انشای فعل و انشای ترک» است؛ به این معنا که ایران باید بتواند نشان دهد باز بودن تنگه، نه یک وضعیت تحمیلی یا خودکار، بلکه نتیجه تصمیم، اراده و تنظیم‌گری حاکمیتی اوست.

متن کامل گزارش را اینجا مطالعه کنید.