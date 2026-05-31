فرمانده یگان حفاظت راه و شهرسازی مازندران از آزادسازی ۲۱۵ هکتار از اراضی دولتی استان به ارزش ریالی ۵۵ هزار میلیارد تومان با همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ اسلامی فرمانده یگان حفاظت از اراضی اداره‌کل راه و شهرسازی مازندران از آزادسازی ۲۱۵ هکتار از اراضی ملی استان به ارزش ۵۵ هزار میلیارد تومان خبر داد.

وی در نشست تعاملی بررسی وضعیت اراضی و چالش‌های حوزه املاک و حقوقی که با حضور رؤسای ادارات شهرستان‌های تابعه برگزار شد، افزود: با تلاش همکاران در یگان حفاظت و همکاری مطلوب دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، موفق به آزادسازی و رفع تصرف از ۲۱۵ هکتار از اراضی استان شدیم.

فرمانده یگان حفاظت از اراضی اداره‌کل راه و شهرسازی مازندران گفت: کارشناسان ارزش این اراضی را بالغ بر ۵۵ هزار میلیارد تومان (۵۵ همت) برآورد کرده‌اند.

سرهنگ اسلامی در ادامه با تأکید بر لزوم برخورد قاطع با پدیده زمین‌خواری و تصرفات غیرقانونی، از پایش مستمر و هوشمندانه اراضی خبر داد و گفت: تکنولوژی‌های نوین و گشت‌های شبانه‌روزی یگان حفاظت در سراسر استان، مسیر را برای متصرفان ناامن کرده است و اجازه نخواهیم داد حتی یک وجب از اراضی ملی به یغما برود.